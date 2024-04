'Mercedes keurt salaris- en bonusclausules Verstappen goed, overtreft contract Hamilton'

Max Verstappen staat bovenaan het lijstje van het Formule 1-team van Mercedes om de in 2025 vertrekkende Lewis Hamilton op te volgen. Om de komst van de Nederlander mogelijk te maken heeft Mercedes intern al het gigantische salaris- en bonuspakket van Verstappen goedgekeurd. Dit meldt het Duitse Auto Motor und Sport.

Verstappen heeft nog een contract tot medio 2028 bij Red Bull Racing, maar de interne machtsstrijd en het mogelijke vertrek van Dr. Helmut Marko hebben er voor gezorgd dat de toekomst van de coureur van de Oostenrijkse renstal een stuk minder zeker is geworden. Mercedes volgt de ontwikkelingen bij Red Bull op de voet en heeft Verstappen bovenaan haar wensenlijstje staan. De Zilverpijlen zien in Verstappen de perfecte opvolger van de na dit seizoen vertrekkende Hamilton. Om de komst van Verstappen mogelijk te kunnen maken, heeft Mercedes intern al het salarispakket en de bijbehorende bonusclausules goedgekeurd. En daarmee zou Verstappen meer gaan verdienen dan Hamilton nu doet.

Mercedes wil Verstappen meer betalen dan Hamilton

Hamilton zette afgelopen zomer nog zijn handtekening onder een nieuw tweejarig contract bij Mercedes. Die deal werd gewaardeerd op zo'n 50 miljoen pond per jaar. Verstappen zit momenteel op een vijfjarig contract bij Red Bull ter waarde van zo'n 40 miljoen pond. Dit is echter exclusief bonussen. Mocht de Limburger overstappen naar Mercedes, dan kan hij volgens AMuS een aanzienlijke loonsverhoging tegemoetzien. Verstappen zou dan duurder zijn voor Mercedes dan Hamilton. 'Maar als Verstappen met zijn nieuwe team wereldkampioen zou worden, moet het voor Mercedes wel lukken', zo valt er te lezen. En daarom heeft Mercedes intern het salarispakket van Verstappen al goedgekeurd. Mocht de Nederlander dan beschikbaar komen, dan staat niets Wolff meer in de weg om direct toe te slaan.

Wolff bereid risico's te nemen met wachten op Verstappen

Hoewel Verstappen geen haast zal hebben bij een beslissing over zijn toekomst, is Wolff toch bereid te wachten of er nog dit seizoen een knoop wordt doorgehakt. 'Verstappen is de enige coureur die de luxe heeft om de tijd te nemen en de situatie in te schatten. Ook Mercedes heeft geen haast. Zolang er een kleine kans is om de snelste coureur van deze tijd binnen te halen, wacht Toto Wolff op de wereldkampioen. Zelfs als dat betekent dat hij zijn andere opties, Fernando Alonso en Carlos Sainz, misloopt', aldus bovengenoemd medium.

