Max Verstappen en Carlos Sainz hebben de rijdersmarkt voor het seizoen 2025 in handen. Vooral de stoeltjes van Audi en Mercedes zijn gewild, waarbij het er nu op lijkt dat Audi haast wil maken en Mercedes zo wil forceren om hun huidige strategie - de tijd nemen - te veranderen.

Aan het begin van 2024 waren er nog veel vraagtekens rondom wat er met de rijdersmarkt zou gaan gebeuren richting 2025, aangezien meer dan de helft van de coureurs nog geen contract had. Inmiddels zijn Ferrari en McLaren klaar na de contractverlengingen van Charles Leclerc en Lando Norris en de transfer na dit seizoen van Lewis Hamilton naar Ferrari, terwijl er met Carlos Sainz juist weer een coureur en bij Mercedes een stoeltje vrij is gekomen en Fernando Alonso dankzij zijn contractverlenging inmiddels ook van de markt is. Tel hier de geruchten rondom Verstappen en zijn toekomst na het rumoer rondom Christian Horner en Red Bull Racing bij op en je hebt nog veel onzekerheden.

Mercedes wil wachten op Verstappen

Volgens Motorsport.com lijkt de kans momenteel klein te zijn dat Verstappen na dit seizoen vertrekt bij Red Bull en naar Mercedes gaat, maar de kleine mogelijk die er is zorgt er wel voor dat Mercedes voorlopig nog geen knoop doorhakt. "Insiders suggereren dat Verstappen voorlopig helemaal klaar is om bij Red Bull te blijven, maar ook als er een kans van 0,01% was dat hij vrij zou komen, zou Mercedes gek zijn om dat door de vingers te zien op het moment dat er een stoeltje beschikbaar is. Daarom wil het [Mercedes] zich nu niet aan iemand anders binden, zelfs als anderen druk uitoefenen om snel een beslissing te nemen. Maar Mercedes weet ook dat als Verstappen niet overstapt en later dit jaar wordt geconcludeerd dat Antonelli nog een jaar in de F2 kan blijven of kan worden verhuurd aan een ander Grand Prix-team, het een Plan B-optie nodig heeft."

Veel teams kijken naar Audi

Volgens de site lijkt Audi in tegenstelling tot Mercedes snel een knoop door te willen hakken, waarbij het niet te lang wil wachten op het vastleggen en aankondigen van de twee coureurs voor 2025. "Centraal in wat tegenstrijdige eisen lijken te zijn over hoe de dominostenen zullen vallen in de rijdersmarkt, is het feit dat Audi (en zijn huidige Sauber-team) zeer snel beslissingen wil over de aanbiedingen die het al heeft gedaan. Carlos Sainz en Nico Hulkenberg staan allebei op de radar van de Duitse fabrikant, maar bronnen suggereren dat Audi duidelijk heeft gemaakt dat als er in mei nog geen beslissingen zijn genomen, het niet zal uitsluiten dat het elders zal kijken."

