Christian Horner is inmiddels op het oog vrij zeker van zijn toekomst van Red Bull Racing, maar de Brit lijkt zich met het dominante team van dit tijdperk in F1 nu te focussen op de rijdersmarkt. Er zou recent een ruil zijn voorgesteld aan Williams, terwijl ook Carlos Sainz vanwege de onzekerheid rondom Max Verstappen hoog op het lijstje staat.

Dit weet formu1a.uno te melden. "Volgens formu1a.uno wil Christian Horner volgend seizoen Sergio Pérez vervangen - die dan een haalbare optie voor Audi zou worden - nadat hij deze winter al een verandering overwoog. Dit is geen nieuws, maar het verhaal dat we erover kunnen vertellen is dat Horner probeerde te onderhandelen met James Vowles over een ruil tussen Sergio Pérez en Alexander Albon, wat mislukte en de line-up van de afgelopen jaren bevestigde [voor 2024]. Nu, meer dan ooit, is de Britse teambaas overtuigd van verandering en wil hij profiteren van de situatie van Carlos Sainz, die na de aankondiging van Hamilton bij Ferrari zonder contract zit en bij Audi blijft hangen, juist vanwege deze Red Bull-kans die wordt gecreëerd en waarover ze in gesprek zijn."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Adrian Newey verlaat Red Bull: Wat betekent dit voor de toekomst van Verstappen en het team?

Toekomst Verstappen en Pérez

De toekomst van Pérez is sinds vorig jaar eigenlijk al een discussiepunt, toen er voor het eerst sinds zijn contractverlenging rondom de Grand Prix van Monaco in 2022 - een race die hij won - via geruchten werd getwijfeld over zijn toekomst. Ook Christian Horner en vooral adviseur Helmut Marko waren in 2022 en 2023 vaak kritisch op de Mexicaan. In 2024 presteert Pérez, met de druk van een aflopend contract in zijn achterhoofd, beter en stabieler. Toch is er rondom hem nog steeds onzekerheid, iets wat mede ook komt door de situatie rondom de beschuldigingen aan het adres van Horner en het recente vertrek van Adrian Newey.

OOK INTERESSANT: Sainz verwijst 'mislukte' Audi-deal naar rijk der fabelen: "Dat is totaal niet waar"

Vertrek Newey begin van domino-effect bij Red Bull?

Newey is namelijk sinds deze week niet meer actief bezig met het F1-team van Red Bull, waardoor hij zich eigenlijk alleen nog gaat richten op het Hypercar-project van Red Bull. Eind 2024 gaan de wegen van beide partijen na negentien jaar definitief scheiden en kan Newey gaan en staan waar hij wil. Ferrari en Aston Martin worden het vaakst genoemd. Sinds de geruchten omtrent Horner, het bijna-vertrek van Marko en het nu definitieve vertrek van Newey, is er ook onzekerheid rondom Verstappen. De Nederlander zou een clausule in zijn contract hebben, waardoor hij eerder weg zou kunnen dan eind 2028. Aston Martin en Mercedes, vooral geholpen door charme-offensieven van Fernando Alonso en Toto Wolff en de uitspraken van Jos Verstappen, worden vaak in de geruchten genoemd. Horner lijkt zich met Red Bull op de achtergrond dus al voor te bereiden op een toekomst zonder zowel Pérez als Verstappen.

Gerelateerd