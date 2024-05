Carlos Sainz is op het moment één van de populairste coureurs op de Formule 1-grid en de Spaanse rijder zou met name veel met Audi in gesprek zijn. Op donderdag hoorden we echter dat die deal geklapt zou zijn, maar daar is volgens de Ferrari-coureur helemaal niks van waar.

Sainz is voorlopig uitstekend begonnen aan het huidige Formule 1-seizoen. De Madrileen doet het prima, schreef een race op zijn naam en levert een volle kluif aan Charles Leclerc. Terwijl hij één race moest missen wegens een operatie aan de blindedarm, staat hij slechts zeven punten achter zijn teamgenoot en bezet hij de vierde plaats in het wereldkampioenschap. Sainz wekt indruk, maar zit desalniettemin volgend seizoen zonder zitje. Ferrari besloot hem aan de kant te schuiven om Lewis Hamilton naar het team te halen.

Aanbod laten varen

Natuurlijk is er zeker de nodige interesse voor de diensten van Sainz. Voorlopig is er echter nog niks concreet en wordt er vooral op de achtergrond door Sainz en zijn entourage gesproken met verschillende teams. Hij wordt onder meer in verband gebracht met Aston Martin, Audi, Mercedes en Red Bull Racing, maar veel duidelijk is er nog niet. Op donderdag in Miami circuleerden er echter berichten rond dat Sainz inmiddels het volgens Helmut Marko zo lucratieve aanbod van het team van Audi naast neer zich neer zou hebben gelegd om te gaan voor een kans bij Mercedes of Red Bull.

Geruchten totaal niet waar

De Spaanse coureur uit Madrid reageert op dat vermeende nieuws dat hij een deadline om te reageren op het aanbod van Audi heeft laten schieten: "Nee, dat klopt niet. Dat is totaal niet waar", citeert Crash. "Zoals ik eerder al heb gezegd, zijn er bepaalde dingen die niet volledig bij mij liggen. Er moet simpelweg gewoon gewacht worden. In de tussentijd is het echter niet zo dat we compleet gestopt zijn. We hebben nog steeds gesprekken met mensen en proberen door te gaan waar mogelijk. Al die zaken nemen echter wel mee dat er soms gewacht moet worden. Sommige mensen moeten nog dingen beslissen in bepaalde gebieden", besluit hij.

