Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing die dit jaar vaak in het nieuws is geweest vanwege de beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag binnen het team, is niet bang dat hierdoor - en het vertrek van Adrian Newey - Max Verstappen gaat vertrekken.

Bij Sky Sports zegt Horner dat hij zich ondanks alle geruchten, die toch vooral zijn ontstaan door de gebeurtenissen rondom Horner zelf, geen zorgen maakt over de toekomst van Verstappen. De Brit gelooft heilig dat de Nederlander in 2025 ook nog coureur van Red Bull is. "Je meldt die geruchten elke week, maar hij is er nog steeds. Kijk, Max is heel gelukkig in het team, hij heeft een geweldige groep ingenieurs om zich heen, hij heeft een geweldige auto, hij rijdt in de beste auto op de grid, hij rijdt in de vorm van zijn leven."

Contract Verstappen volgens Horner niet het belangrijkst

Volgens Horner gaat het niet per se om het contract van Verstappen bij Red Bull, dat nog tot eind 2028 loopt, maar over of Verstappen tevreden is bij Red Bull. Volgens Horner is dit het geval, simpelweg omdat hij in de beste auto van de grid rijdt. "Het gaat niet om contracten, het gaat erom dat je tevreden bent en ik denk dat dat voor elke coureur geldt. Hij heeft die dynamiek om zich heen en ik denk dat je bij hem een coureur ziet die geniet van die omgeving."

Horner stelt dat Verstappen weet dat vertrek Newey 'geen reflex' was

Horner stelt ook dat het vertrek van Newey, die na dit seizoen definitief afscheid gaat nemen van Red Bull, geen verrassing is voor Verstappen en dat de Nederlander en het team hier al op voorbereid was. "Ze hebben door de jaren heen een goede relatie gehad, net als onze vorige coureurs, maar Max begrijpt ook dat hier een planningsproces aan vooraf is gegaan en dat het niet zomaar een reflex is, dus de structuur verandert niet door het terugtreden van Adrian."

