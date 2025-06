Marko over geruchten: 'Situatie veranderd sinds Canada'

dr. Helmut Marko (82) heeft in Oostenrijk gereageerd op de woorden van George Russell (27). De coureur van Mercedes stelde dat het "heel normaal" is dat zijn team gesprekken voert met Max Verstappen (27), omdat het een viervoudig wereldkampioen betreft. Marko snapt het niet helemaal. De adviseur van Red Bull Racing dacht dat Russell al een nieuw contract op zak had.

Er is veel te doen rondom de toekomst van zowel Russell als Verstappen. Het meest hardnekkige gerucht is dat Mercedes treuzelt met het openbreken van de aflopende verbintenis met Russell, omdat het wil wachten op een beslissing van Verstappen. Waar Mercedes-teambaas Toto Wolff kortgeleden nog zei dat het een kwestie van tijd was voordat Russell zou bijtekenen, heeft hij nu [in Oostenrijk] gezegd dat zijn renstal rond de zomer een beslissing neemt over de line-up van volgend jaar. Dit impliceert dat er inderdaad wat speelt tussen Verstappen en Mercedes. Russell gaf op zijn beurt aan dat het "heel normaal" is dat een topteam als Mercedes gesprekken voert met "mensen als Verstappen". Marko snapt er allemaal maar weinig van.

Artikel gaat verder onder video

Marko dacht dat Russell al nieuw contract op zak had

De topman en adviseur van Red Bull snapt niet waarom Russell zulke uitspraken doet en ging er eigenlijk vanuit dat de contractverlenging tussen de Brit en Mercedes inmiddels wel rond zou zijn. "Wat is er nu met hem aan de hand?", zo vroeg Marko zich openlijk af op de Red Bull Ring in Spielberg. "Russell praat wel, maar ik dacht dat hij een contract had voor volgend jaar. Dat moet dan veranderd zijn sinds Montreal [Canada, red.]. Dus die overwinning daar heeft hem eigenlijk geschaad." Marko snapt dan ook niet waarom Russell over Verstappen praat en er geen probleem van maakt, terwijl zijn eigen positie daardoor onder druk staat.

Marko kan Russell niet serieus nemen: "Hij praat te veel"

Volgens Marko moeten we de woorden van Russell dan ook maar met een korreltje zout nemen. "We kunnen dit eigenlijk niet serieus nemen", zo stelt de 82-jarige man uit Graz. "Russell praat gewoon te veel."

OOK INTERESSANT: 'Dít stond er in de clausule van Verstappen waarom hij na Oostenrijk kan vertrekken'

Gerelateerd