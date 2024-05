Yuki Tsunoda maakt in 2024 tot nu toe zijn beste seizoen in F1 mee, maar heeft voor het zoveelste jaar op rij na dit seizoen geen contract meer en geeft toe dat hij verschillende opties heeft om een stoeltje in F1 te veroveren voor 2025.

In gesprek met Formula1.com zegt Tsunoda dat hij een goede relatie met Honda heeft en hij blij is dat hij hun steun krijgt. "Ik werk al sinds jonge leeftijd met ze samen. Ik [heb] kunnen bereiken wat ze wilden dat ik deed - [ik] werd Formule 1-coureur [met] Honda. Zonder hun steun zou ik hier niet zijn. We hebben een speciale relatie tussen ons, en ik hou van hun mensen, [ze zijn] super ondersteunend. Maar tegelijkertijd is de rijdersmarkt een beetje een ander verhaal."

Tsunoda over Aston Martin in F1

Tsunoda weer dat de combinatie Aston Martin en Honda voor veel geruchten zorgt die betrekking hebben op zijn persoonlijkheid, maar volgens de Japanner zijn er meer opties en is het nog helemaal niet zeker dat er überhaupt een stoeltje beschikbaar gaat zijn bij het team. "Uiteindelijk hebben we een beschikbaar stoeltje nodig voor Aston Martin als ze me vanaf 2026 willen steunen, wat betekent dat de kans groot is dat ze me in de Aston Martin willen hebben, maar er moet een stoeltje beschikbaar zijn, anders is er geen kans."

Tsunoda wacht rustig af

Volgens Tsunoda is Aston Martin niet zijn enige optie, maar wel een van de betere. De Japanner zet zijn opties uiteen. "We zullen zien hoe het gaat. In dat geval, als een stoeltje [bij Aston Martin] niet beschikbaar is, moet ik nadenken over verschillende oplossingen, ofwel bij Red Bull blijven, wat mooi zou zijn, [of] een andere oplossing. In dat geval, zelfs als we uit elkaar gaan met verschillende fabrikanten, zal er altijd Honda zijn, in mijn hoofd, en op een gegeven moment zullen we zeker weer met elkaar in contact komen in de toekomst, op wat voor manier dan ook."

