Will Buxton heeft nog nooit een op sportief vlak zo succesvol team 'van binnenuit zo totaal vernietigd' zien worden als Red Bull Racing momenteel. Het vertrek van Adrian Newey is de volgende ontwikkeling binnen het huidige dominante team van F1.

Deze week werd het nieuws, dat al een tijdje in de lucht hing, officieel: Newey is niet meer onderdeel van het F1-team van Red Bull en gaat zich tot eind 2024 alleen nog bezig houden met het Hypercar-project van Red Bull, een project dat hij graag af wil maken voordat hij vertrekt. De Brit zou vanaf 2025 meteen bij een ander team aan de slag kunnen gaan, waarbij Newey waarschijnlijk niet bang hoeft te zijn voor te weinig interesse. Het is het volgende hoofdstuk in een rommelig seizoen voor Red Bull buiten de baan, waarbij er ook steeds meer wordt getwijfeld in de media aan de toekomst van Max Verstappen binnen Red Bull.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Twijfels over toekomst Verstappen zorgen voor gesprekken Red Bull en Sainz'

Buxton over vertrek Newey en situatie bij Red Bull

In Weekend Warm-Up van F1 TV laat Buxton zich uit over de situatie bij Red Bull, dat met het vertrek van Newey een belangrijke pion in het succes van het team tijdens de twee dominante periode ziet vertrekken. "Ik kan me geen moment herinneren in de sport waarbij een team zo dominant was en nu op het punt van volledige zelfvernietiging lijkt te staan. Totale vernietiging van binnenuit." Buxton doet Verstappen ook nog even denken aan zijn eigen woorden. "Max zei dat hij Red Bull niet zou verlaten zolang die stabiliteit er was, maar die stabiliteit is er niet meer. De architect van het team waarmee hij elke race heeft gewonnen, is weg."

OOK INTERESSANT: Adrian Newey verlaat Red Bull: Wat betekent dit voor de toekomst van Verstappen en het team?

Newey populair op de markt van F1

Er zal geen team in F1 zijn die Newey niet binnen zal willen halen, maar de financiële middelen of het sportieve plan moet ook daar zijn. Wat dat betreft lijken vooral Ferrari, Aston Martin en Mercedes echt een kans te maken. Buxton denkt dat Newey een team in rap tempo competitief kan maken. "Pérez zei ook: wie Adrian [Newey] krijgt zal direct competitief zijn. Zodra hij [Newey] bij een team vertrekt, vallen ze van een klif en komen ze nooit meer terug. Er wordt nu sterk gesuggereerd dat hij naar Ferrari gaat."

Gerelateerd