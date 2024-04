De toekomst van Carlos Sainz blijft voorlopig nog onduidelijk, nadat de Spaanse coureur aan het begin van het seizoen te horen kreeg dat Ferrari hem aan de kant schuift. Carlos Oñoro, de manager van de Ferrari-rijder, laat weten dat we voorlopig nog geen witte rook hoeven te verwachten.

Sainz is voorlopig uitstekend begonnen aan het huidige Formule 1-seizoen. De Madrileen doet het prima, schreef een race op zijn naam en levert een volle kluif aan Charles Leclerc. Terwijl hij één race moest missen wegens een operatie aan de blindedarm, staat hij slechts zeven punten achter zijn teamgenoot en bezet hij de vierde plaats in het wereldkampioenschap. Sainz wekt indruk, maar zit desalniettemin volgend seizoen zonder zitje. Ferrari besloot hem aan de kant te schuiven om Lewis Hamilton naar het team te halen.

Aantal teams in gesprek

Natuurlijk is er zeker de nodige interesse voor de diensten van Sainz. Voorlopig is er echter nog niks concreet en wordt er vooral op de achtergrond door Sainz en zijn entourage gesproken met verschillende teams. Hij wordt onder meer in verband gebracht met Aston Martin, Audi, Mercedes en Red Bull Racing, maar veel duidelijk is er nog niet. In de F1 Nations-podcast spreekt manager Oñoro met hoeveel teams ze in gesprek zijn: "Een aantal. Laten we zeggen dat het een interessante periode is op dit moment.

Witte rook aanstaande

Hij vervolgt: "De coureursmarkt schiet alle kanten op op dit moment en ik denk dat we de komende weken een aantal verschuivingen gaan zien." Vervolgens krijgt Oñoro de vraag of we op korte termijn, zoals in Miami, witte rook kunnen verwachten: "Nee, nee, nee! Je kunt rustig slapen tussen China en Miami, geen zorgen. Vanuit ons gaat er geen groot nieuws komen, zeker weten van niet. Momenteel zijn we het spelletje nog aan het spelen, we gaan het zien."

