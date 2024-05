Carlos Sainz heeft de aanbieding van Sauber/Audi naast zich neergelegd en verkent vooral de andere opties. Het Spaanse Soymotor weet dat te melden en stelt dat Sainz vooral Red Bull en Mercedes in de gaten houdt.

De drievoudig racewinnaar rijdt op dit moment nog voor het iconische Ferrari, maar daar komt na vier jaar dienstverband aan het einde van 2024 een punt achter. Lewis Hamilton stapt namelijk van Mercedes over en zal het zitje van de Spanjaard vanaf volgend jaar gaan invullen. De 29-jarige Sainz was één van de gewenste doelwitten van Audi, dat officieel nog moet gaan starten. Nico Hülkenberg heeft al wel getekend bij het team en dus zal de renstal zich moeten focussen op een andere tweede rijder.

Audi niet direct competitief

Antonio Lobato van het Spaanse medium laat op X weten dat Sauber/Audi binnenkort zal gaan meedelen wie er naast Hülkenberg in 2025 in de Zwitserse auto zal gaan zitten. Daarbij laat de journalist optekenen dat Sainz het aanbod van Audi heeft laten varen. Er zou een deadline zijn gesteld door het merk en de Ferrari-coureur heeft naar verluidt niet gereageerd binnen de gestelde tijd. Audi had een lucratief aanbod neergelegd, maar daar is Sainz dus niet voor te porren. Zo hoopt de 29-jarige coureur liever op een competitieve auto, in plaats van een competitieve bankrekening.

Sobre el mercado de pilotos... Sauber/Audi va a anunciar pronto quién acompañará a Hulkenberg a partir de 2025. No séra @Carlossainz55 porque él decidió no aceptar la oferta y dejar pasar la fecha límite que tenía para contestar. Aceptarla le hubiera dado tranquilidad, además de… — Antonio Lobato (@alobatof1) May 2, 2024

Max Verstappen speelt sleutelrol

Sainz neemt daarentegen liever het risico om te kijken of er plek is bij Red Bull Racing of Mercedes. Er wordt volgens Lobato een heleboel gebabbeld, maar het is juist Max Verstappen die hierin een sleutelrol speelt. Blijft de Nederlander bij Red Bull, dan lijkt er een zitje voor Sainz open te zijn bij Mercedes. Mocht de verdedigend kampioen vertrekken, dan zou Sainz weleens de teamgenoot van Sergio Pérez kunnen worden.

