Het team van Audi lijkt werk te willen maken van de komst van Carlos Sainz, iets dat recent door Helmut Marko zelfs werd verteld. De Spanjaard zou een lucratieve aanbieding hebben liggen van het aanstaande team. Andreas Seidl reageert daar nu op namens de renstal.

Sainz is voorlopig uitstekend begonnen aan het huidige Formule 1-seizoen. De Madrileen doet het prima, schreef een race op zijn naam en levert een volle kluif aan Charles Leclerc. Terwijl hij één race moest missen wegens een operatie aan de blindedarm, staat hij slechts zeven punten achter zijn teamgenoot en bezet hij de vierde plaats in het wereldkampioenschap. Sainz wekt indruk, maar zit desalniettemin volgend seizoen zonder zitje. Ferrari besloot hem aan de kant te schuiven om Lewis Hamilton naar het team te halen.

Onthulling Marko

Natuurlijk is er zeker de nodige interesse voor de diensten van Sainz. Voorlopig is er echter nog niks concreet en wordt er vooral op de achtergrond door Sainz en zijn entourage gesproken met verschillende teams. Red Bull, Mercedes en Audi passeren regelmatig de revue, waarbij dat laatste team volgens Marko zelfs al een aanbod zou hebben gedaan. Dat onthulde hij enkele weken geleden: "We praten met hem, hij maakt momenteel zijn sterkste seizoen in de Formule 1 mee. Echter, hij heeft een zeer lucratief aanbod gekregen van Audi dat we niet kunnen matchen of overtreffen", zo liet de Red Bull-voorman weten.

Audi reageert

Naar die opmerkingen van Marko is Sauber-CEO Andreas Seidl door Auto, Motor und Sport gevraagd en de Duitser ontkent niet dat er inderdaad een mooie aanbieding bij Sainz en zijn entourage ligt: "Onze aanpak is duidelijk niet om coureurs of andere medewerkers te verleiden met een grote zak geld om naar ons te komen. We hebben de financiële middelen van een topteam, maar we denken heel goed na hoe we elke euro verstandig en efficiënt kunnen uitgeven. We willen mensen aantrekken die onderdeel willen uitmaken van onze tocht en Audi willen vergezellen bij het binnenstappen van de Formule 1.

