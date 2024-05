Jos Verstappen maakt zich zorgen om de toekomst van Red Bull Racing. De vader van Max Verstappen ziet Adran Newey definitief vertrekken, terwijl er achter de schermen een machtsstrijd is. Jos Verstappen ziet dat het succesvolle team van Red Bull 'uit elkaar dreigt te vallen'.

Woensdag werd bekend dat Newey definitief gaat vertrekken bij Red Bull en zich vanaf het weekend in Miami alleen nog maar bezig gaat houden met het Hypercar-project van Red Bull Racing. Hier blijft hij aan werken totdat dit project afgerond is. De geruchten omtrent Horner en zijn verminderde rol waren volgens de geruchten de voornaamste reden achter het vertrek van de Brit. Jos Verstappen heeft zijn zorgen al vaker uitgesproken, maar heeft met het vertrek van Newey nog meer reden om zijn zorgen te uiten.

Verstappen over situatie Red Bull

Tegenover De Telegraaf laat Jos Verstappen in een reactie weten dat het team waarin Max Verstappen zo succesvol is geweest, uit elkaar dreigt te vallen. "Het team dreigt uiteen te vallen. Daar was ik eerder dit jaar al bang voor. Voor de interne rust is het belangrijk dat de sleutelfiguren aan boord blijven. Dat is nu niet het geval. Newey vertrekt en eerder dit jaar leek het er ook op dat Helmut weggestuurd zou worden. Voor de toekomst is dat niet goed.”

Toekomst Verstappen

Mede door de situatie omtrent de beschuldigingen aan het adres van Horner is Newey dus nu vertrokken, terwijl de toekomst van Helmut Marko ook al onder druk heeft gestaan. De vraag is wat Verstappen op de achtergrond daadwerkelijk allemaal denkt van de huidige situatie. De Nederlander zou een clausule in zijn contract hebben waardoor hij eerder kan vertrekken dan eind 2028, waardoor onder meer Mercedes en Aston Martin vaak genoemd worden als nieuwe teams.

