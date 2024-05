Christian Horner heeft gereageerd op het nieuws dat Adrian Newey na dit seizoen afscheid gaat nemen van Red Bull Racing en niet meer onderdeel van het F1-team zal zijn.

De geruchten waren er al weken, maar begin deze week werd het steeds hardnekkiger en werd duidelijk dat het nog voor het raceweekend in Miami realiteit zou worden. Woensdag werd het door Red Bull Racing officieel gemaakt, waarbij wel werd gesteld dat Newey nog zal blijven werken aan het Hypercar-project dat hij met Red Bull Racing heeft opgestart. Daarna zullen de wegen van Newey en Red Bull definitief scheiden, waarbij de Brit niet duidelijk maakt wat zijn volgende uitdaging gaat zijn.

Horner over vertrek Newey

In het statement komt naast Newey zelf ook Horner aan het woord. "Al onze grootste momenten van de afgelopen 20 jaar hebben plaatsgevonden met Adrian's hand aan de technische knoppen. Zijn visie en genialiteit hebben ons aan 13 titels geholpen in 20 seizoenen. Zijn uitzonderlijke vermogen om verder te kijken dan de F1 en om bredere inspiratie toe te passen op het ontwerp van Grand Prix-auto's, zijn opmerkelijke talent om veranderingen te omarmen en de meest lonende gebieden van de regels te vinden om op te focussen, en zijn niet aflatende wil om te winnen hebben Red Bull Racing geholpen om een grotere kracht te worden dan wijlen Dietrich Mateschitz zich volgens mij had kunnen voorstellen. Meer dan dat, de afgelopen 19 jaar met Adrian zijn enorm leuk geweest."

Horner: 'Newey meer dan een collega'

Horner is blij dat hij, aan het begin van de periode waarin Red Bull Racing haar debuut maakte in F1, Newey meteen kon strikken. "Voor mij was Adrian, toen hij bij Red Bull kwam, al een superster. Twee decennia en 13 kampioenschappen later vertrekt hij als een echte legende. Hij is ook mijn vriend en iemand die ik eeuwig dankbaar zal zijn voor alles wat hij in onze samenwerking heeft gebracht. De nalatenschap die hij achterlaat zal echoën door de hallen van Milton Keynes en RB17 Track Car zal een passend testament en nalatenschap zijn van zijn tijd bij ons."

