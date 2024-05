De kogel is door de kerk: Adrian Newey gaat na het seizoen 2024 afscheid nemen van Red Bull Racing, waar hij al bijna twintig jaar werkt. De ontwerper van de succesvolle auto's van Sebastian Vettel en Max Verstappen reageert zelf op zijn vertrek.

In een statement van Red Bull Racing reageert Newey op zijn vertrek na het seizoen 2024. “Al van jongs af aan wilde ik een ontwerper van snelle auto's worden. Mijn droom was om ingenieur te worden in de Formule 1, en ik heb het geluk gehad om die droom werkelijkheid te laten worden. Het is mij een grote eer geweest om bijna twintig jaar lang een sleutelrol te hebben gespeeld in de ontwikkeling van Red Bull Racing, van startende nieuwkomer tot meervoudig titelwinnend team. Ik voel echter dat het nu een goed moment is om het stokje aan anderen over te dragen en nieuwe uitdagingen voor mezelf te zoeken."

Newey blijft op de achtergrond werken aan Hypercar Red Bull

Newey laat het designen van de F1-auto aan andere mensen over, maar gaat op de achtergrond nog wel verder met het opgestarte Hypercar-project waar hij mee bezig is. "In de tussentijd zijn de laatste ontwikkelingsfasen van de RB17 aangebroken, dus voor de rest van mijn tijd bij het team zal mijn focus daar liggen." Over waar zijn toekomst vanaf 2025 gaat liggen, laat de Brit niks los.

Newey bedankt Red Bull

Tot slot heeft Newey nog een dankwoordje in huis. "Ik wil de vele fantastische mensen met wie ik de afgelopen 18 jaar bij Red Bull heb samengewerkt bedanken voor hun talent, toewijding en harde werk. Het is echt een voorrecht geweest en ik heb er alle vertrouwen in dat het technische team goed is voorbereid op het werk voor de laatste evolutie van de auto in de vier jaar dat dit reglement van kracht is. Persoonlijk wil ik ook de aandeelhouders, wijlen Dietrich Mateschitz, Mark Mateschitz en Chalerm Yoovidhya bedanken voor hun niet aflatende steun gedurende mijn tijd bij Red Bull, en Christian, die niet alleen mijn zakenpartner is geweest, maar ook een vriend van onze respectieve families. Ook dank aan Oliver Mintzlaff voor zijn rentmeesterschap en Eddie Jordan, mijn goede vriend en manager.”

