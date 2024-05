Dr. Helmut Marko schrijft in zijn column voor Speedweek.com dat hij al een tijdje het 'heilige vuur' bij vertrekkend ontwerper Adrian Newey mist. De 65-jarige Newey kondigde vorige week zijn vertrek aan en hoewel Marko dat betreurt, verrast het hem niet.

Newey was één van de vaste gezichten van Red Bull Racing in de afgelopen twintig jaar. De Brit kondigde echter zijn vertrek aan en dat is bij het Formule 1-team al een feit. Newey gaat nog wel door met de ontwikkeling van de RB17-Hypercar, waarvan bekend is geworden dat deze zijn debuut zal gaan maken tijdens het Goodwood Festival of Speed, begin juli. Hoewel het toch een flinke aderlating is voor het team van Max Verstappen en Sergio Pérez, biedt het ook weer een kans voor de andere kopstukken binnen de renstal, zoals bijvoorbeeld technisch directeur Pierre Waché.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen begrijpt keuze Audi voor Hülkenberg wel: 'Nico weet waar hij het over heeft'

Jammer, maar Red Bull staat er goed voor

Marko heeft in zijn rol als adviseur van Red Bull Racing nauw contact gehad met Newey in de afgelopen jaren en betreurt vooral het verlies van een vriend. "Ik vind dit persoonlijk erg jammer", zo opent Marko. Toch leunt hij op het team wat er momenteel nog wel is. "Maar we hebben door de jaren heen een zeer breed en goed gepositioneerd technisch team gehad, met ervaren mensen zoals Pierre Waché en jongere mensen zoals Enrico Balbo of Ben Waterhouse. We zijn op alle gebieden goed gepositioneerd en ik zie het als wishful thinking van de concurrentie dat er een domino-effect zal optreden. Tot nu toe zijn er geen tekenen dat dit gebeurt.", zo reageert Marko op de woorden van McLaren-CEO Zak Brown, maar ook Toto Wolff. Het duo stelde dat het einde van de succesperiode met het vertrek van Newey is ingeluid, want er zouden meer personeelsleden volgen.

'Heilige vuur' ontbrak

Hoewel Newey natuurlijk een belangrijke rol speelt achter de schermen, heeft teambaas Christian Horner benadrukt dat de rol van de ontwerper de afgelopen jaren wel minder is geworden. Marko stelt in zijn column dat Newey al een tijdje niet meer over het spreekwoordelijke 'heilige vuur' beschikte. "Ik heb al gezegd dat hij een uitstekende ontwerper is die op de een of andere manier het vuur kwijt is", aldus de adviseur van Red Bull Racing.