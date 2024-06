Aston Martin wordt net zoals Ferrari vaak in verband gebracht met Adrian Newey, maar schaakt op meerdere borden. Zo blijkt nu dat het team van eigenaar Lawrence Stroll ook een poging doet bij Ferrari om Enrico Cardile, technisch directeur van het Italiaanse team, over te nemen.

Dit weet Motorsport.com te melden. Bij Ferrari zijn er niet één maar meerdere technisch directeuren. Cardile is er daar één van, waarbij hij zich vooral richt op het chassis-gedeelte en de aerodynamica van de auto. Zijn verantwoordelijkheid ligt dus vooral daar. Enrico Gualtieri is als andere technisch directeur verantwoordelijk voor het motorgedeelte van de auto van Ferrari. Aston Martin gaat op dit gebied vanaf 2026 samenwerken met Honda, maar wil zich vooral op het gebied van het chassis en de aerodynamica nog versterken en verbeteren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Newey heeft in Monaco handtekening onder Ferrari-contract gezet'

Toekomst Newey speelt rol bij Aston Martin en Ferrari

De twee teams strijden op de achtergrond vooral om Red Bull-ontwerper Newey, die vanaf 2025 beschikbaar gaat zijn en toe heeft gegeven dat hij het nog wel ziet zitten om weer aan de slag te gaan in F1. Aston Martin zou Newey al een aanbieding hebben gedaan, terwijl de Brit volgens geruchten zelfs al een contract zou hebben getekend bij Ferrari tijdens het weekend in Monaco. Ondanks dat Frederic Vasseur, teambaas van Ferrari en de persoon die de herstructurering van Ferrari in gang heeft gezet, aan heeft gegeven dat stabiliteit voor hem belangrijk is, zijn de geruchten dus erg hardnekkig en zorgt het er bij Aston Martin voor dat ze al proberen het beoogde team rondom Newey sneller binnen te halen.

OOK INTERESSANT: Russell over Verstappen bij Mercedes: "Niet voor terugdeinzen"

Opmars Ferrari in 2024

Dat Ferrari in 2024 het voor elkaar heeft gekregen om tijdens de kwalificaties nog steeds sterk te zijn, maar nu ook tijdens de race kan concurreren met Red Bull en McLaren en niet zoveel last meer heeft van de bandendegradatie, is voor een groot deel te danken aan Cardile. Aston Martin lijkt ten opzichte van begin 2023 juist achteruit te zijn gegaan en komt zowel tijdens de kwalificatie als de race niet in de buurt van McLaren, Red Bull en Ferrari en kan het soms concurreren met Mercedes. Het team van Lawrence Stroll staat dan ook stevig op de vijfde plaats, aangezien het wel sneller is dan de vijf andere teams in F1. Cardile moet er dus, met of zonder met Newey, voor gaan zorgen dat de auto van Fernando Alonso en waarschijnlijk Lance Stroll de komende jaren sneller en stabieler gaat worden en wellicht een kampioenschapsauto kan worden.

Gerelateerd