Hoewel Auto Motor und Sport onlangs wist te melden dat Ferrari niet meer zitten te wachten op Adrian Newey, heeft voormalig McLaren-monteur, maar inmiddels F1-journalist Marc Priestley, in Monaco juist hele andere signalen opgepikt. Hij heeft vernomen dat Newey in de afrondende fase zit met Ferrari en stelt dat de handtekeningen weleens gezet zouden kunnen zijn.

Het Duitse medium wist deze week te melden dat Ferrari juist tevreden was over het huidige technische team en gezien de ontwikkelingen, waarbij het Italiaanse team langzaam maar zeker dichter bij Red Bull komt, zou er geen interesse meer in Newey zijn. Aston Martin had weliswaar interesse, maar die liefde was niet wederzijds. Ook is er nog altijd het team van Williams. Newey heeft daar in het verleden gewerkt en wilde destijds ook wel aandelen in het team, maar dat was niet mogelijk. Toch kan daar anno 2024 heel anders over worden gedacht.

Deal is rond

Hoewel Ferrari volgens AMuS dus is afgehaakt, schetst Priestley op zijn YouTube-kanaal juist een heel ander beeld. "Er waren nogal wat geruchten dat Adrian Newey de deal bij Ferrari zou hebben getekend. Het is absoluut niets concreets. Niets officieels wat dat betreft, maar meer dan één persoon zei tegen mij, dat de deal mogelijk nu rond was", zo vertelt Priestley.

2026-wagen

Mocht het kloppen wat de voormalig McLaren-man vertelt, dan gaat het dus om de periode vanaf 2025. Newey zit momenteel nog steeds zijn tijd bij Red Bull Racing uit. Op dit moment werkt hij aan de afronding van het Hypercar-project (RB17) waarna hij in 2025 zou kunnen aansluiten bij een nieuw team. De zogeheten gardening leave, waarbij een medewerker minimaal 1 seizoen langs de kant moet staan, is bij Newey niet van toepassing. In 2025 wordt er volop gewerkt aan de ontwikkeling van 2026-bolide. Die wagen zal moeten voldoen aan een geheel nieuw reglement, met nieuwe aerodynamische eisen.

