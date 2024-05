Bandenleverancier Pirelli werkt aan een speciale band die geschikt moet zijn voor de vele stratencircuits op de Formule 1-kalender. Op dit moment wordt er flink getest met de nieuwe constructie en het is de bedoeling dat de introductie van het nieuwe rubber volgend jaar al zal zijn.

Afgelopen weekend in Monaco opende de race nog spectaculair met een klapper, waardoor de wedstrijd werd geneutraliseerd. Tijdens de rode vlag-periode kon iedereen overgaan op vers rubber en op die manier de race uitrijden. Het was de spreekwoordelijke prik van de cola, waarbij het eigenlijk tot aan het einde van de race treintje rijden was. Lewis Hamilton gaf achteraf aan dat er misschien wel een zachtere compound nodig is op dit soort circuits, om een pitstop te forceren. Ook Max Verstappen gaf achteraf gekscherend aan dat verplichte pitstops misschien wel wat meer spanning oplevert.

Artikel gaat verder onder video

C6 in aantocht

Pirelli zit ook al een tijdje in haar maag met het rubber dat voor stratencircuits wordt meegenomen. Deze week heeft de bandenleverancier samen met Ferrari diverse compounds voor volgend jaar getest. Niet alleen is de regenband uitvoerig onderzocht, ook komt er een nieuwe droogweerband. Het gaat om een nieuwe C6-verbinding, zo legt Pirelli-chef Mario Isola uit in gesprek met <a title="Racer.com" href="https://racer.com/2024/05/31/pirelli-working-on-softer-c6-compound-for-f1-street-tracks-in-2025/" target="_blank">Racer.com: "We hebben heel wat goede informatie verzameld – we hebben min of meer de constructie van de 2025 slick-banden afgerond." Het oververhitten van de banden is nog altijd een probleem en ook daaraan is gewerkt. "We hebben veelbelovende verbindingen om de oververhitting voor 2025 terug te dringen. Het idee is om ook een nieuwe C6-verbinding te introduceren, een zachtere, omdat we op de kalender steeds meer stratencircuits hebben en we zachtere verbindingen nodig hebben."

Oververhittingsproblemen

De nieuwe compound wordt echter niet alleen ontwikkeld voor Monaco, ook andere stratencircuits moeten er gebruik van kunnen maken. "Uiteraard is het doel dat we een mix tussen een één of tweestopper moeten aanmoedigen. Daarom hebben we voorgesteld om wat zachter te gaan." Ook weegt Isola een eventuele verandering zorgvuldig af: "Het verzoek was om de oververhitting te verminderen. Het risico is dat als je de oververhitting vermindert, ze minder wisselen, omdat ze dan meer ronden kunnen rijden zonder dat er veel degradatie optreedt. Als we deze kant opgaan, dan moeten we zachtere compounds in het assortiment hebben om de compounds voor elk evenement goed te kunnen selecteren."

Zes compounds

Isola wilde vooral niet de huidige banden aanpassen, in plaats daarvan ontwikkelt Pirelli liever een geheel nieuwe type band. "We zeiden: 'Laten we nadenken over een C6, zachter dan de C5, die verschillende strategieën mogelijk maakt' en we hebben er een paar dagen geleden een getest in Paul Ricard. Het is de eerste poging, maar het idee is om deze kant op te gaan en volgend jaar waarschijnlijk zes compounds te homologeren", aldus Isola.

Gerelateerd