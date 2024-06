Frederic Vasseur, sinds 2023 teambaas van Ferrari, heeft gereageerd op gesprekken en de mogelijke komst van topontwerper Adrian Newey. De Brit, nu nog onderdeel van Red Bull Racing, is vanaf 2025 beschikbaar en wordt al vaak in verband gebracht met het Italiaanse team.

Newey zou volgens de laatste geruchten al een contract hebben getekend bij Ferrari, het team waar hij al jaren in verband mee wordt gebracht en ook al had kunnen werken in het verleden. Dit contract zou afgelopen weekend in Monaco ondertekend zijn door zowel Newey als Ferrari. In Monaco werd Vasseur door Motorsport.com gevraagd naar of er gesprekken worden gevoerd door Ferrari. "Ik praat met iedereen in de paddock, want we nemen allemaal veel kennis mee." Vervolgens wordt er gevraagd naar of die gesprekken ook gaan over een overstap van Newey naar Ferrari. "Ik wil daar geen antwoord op geven, want alles wat ik zeg wordt door iedereen anders geïnterpreteerd."

Vasseur ziet stabiliteit als belangrijkste doel voor Ferrari

De afgelopen jaren is Ferrari niet alleen op zoek geweest naar sportieve resultaten, maar ook naar stabiliteit op bestuurlijk niveau. Newey zou vooral met dat eerste kunnen helpen, maar volgens Vasseur is er vooral de hoop dat dit met zijn komst en de komst van andere mensen nu al geregeld is. "De stabiliteit van het team is het belangrijkste. Ik heb het al vaker gezegd, maar ik denk dat we op dat gebied op de goede weg zijn. De stabiliteit van de hele groep is voor mij belangrijker dan de stabiliteit van het individu. En als ik kijk naar hoe de situatie nu is, dan ben ik daar tevreden mee."

Ferrari wil 'op elk vlak' competitiever worden in F1

Volgens Vasseur is het doel van Ferrari om niet alleen op de baan, iets waar het in 2024 al in geslaagd is, maar ook buiten de baan en op elk ander vlak competitiever te worden in de koningsklasse. "Het doel is om op elk vlak competitiever te worden. We moeten op strategisch vlak, tijdens de pitstops, in de garage, in onze ontwikkeling, in onze productie, overal de lat hoger leggen. Dat is de mentaliteit die we nu hebben. Dit is geen bullshit. Deze mentaliteit heb ik - en de rest van het team - ook. De resultaten komen dan vanzelf."

