Adrian Newey heeft veel opties als hij op zoek gaat naar een nieuw avontuur. Aston Martin, Williams en Ferrari zijn al bekend, maar er is nu een vierde team bijgekomen dat met een enorm bod de andere drie teams wil overtreffen: Mercedes.

Dit weet F1Insider zaterdag te melden. Newey is inmiddels vertrokken bij het F1-team van Red Bull Racing en werkt tot eind 2024 alleen nog namens Red Bull aan het succesvol afronden van het Hypercar-project. Daarna is Newey vanaf 2025 een vrij man die kan gaan en staan waar hij wil. Sindsdien hebben de geruchten zich in razendsnel tempo opgevolgd. Zo zou Newey in Monaco al een contract hebben getekend bij Ferrari, maar dit lijkt toch niet helemaal te kloppen.

Newey twijfelt om twee redenen over stap naar Ferrari

Volgens F1Inside zou Newey, ondanks de aanbieding die hij op zak heeft van Ferrari, nog twijfelen over een overstap naar het Italiaanse team. Hier zijn twee redenen voor volgens de site. Newey zou twijfelen over het werken en leven in Italië, iets wat het geval zal zijn als hij de overstap maakt naar Ferrari. De Brit is bij zowel Williams als Red Bull Racing gewend om vanuit Groot-Brittannië of vanuit het circuit zelf te werken, terwijl dit bij een mogelijke overstap naar Aston Martin ook weer het geval zal zijn. Bij Ferrari is dit niet het geval en zal Newey veel in Maranello te vinden zijn.

Mercedes doet Newey enorme aanbieding

Toch is er volgens de site nog een andere reden waarom Newey nu zou twijfelen over een overstap naar Ferrari. "Ten tweede heeft Mercedes nu uit het niets een bod gedaan dat volgens F1-insiders zelfs teamaandelen omvat. De waarde van het voormalige wereldkampioensteam wordt momenteel geschat op 1,3 miljard euro." Toch wordt ook bij Mercedes een horde gezien die Newey en Mercedes eerst moeten nemen. "Er is echter één probleem: Newey heeft nog steeds bedenkingen bij Toto Wolff, die hij te machtig vindt binnen de constructie. Hij vreest daarom te veel politiek op de achtergrond en wil niet hetzelfde meemaken als bij Red Bull."

