Aston Martin kondigde afgelopen donderdagavond aan dat Fernando Alonso zijn handtekening heeft gezet onder een contractverlenging. De tweevoudig wereldkampioen zal tot en met het Formule 1-seizoen van 2026 uitkomen voor de Britse renstal. Dit is echter slecht nieuws voor zijn landgenoot Carlos Sainz.

Er zijn ontzettend veel rijderscontracten die eind 2024 aflopen en dus werd er voor dit jaar een echte silly season verwacht. Dit begon met de aankondiging van afgelopen februari dat Lewis Hamilton Mercedes verlaat en de overstap naar Ferrari zal maken om de nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc te worden. Sindsdien weet Sainz dat hij op zoek moet naar een andere werkgever. Feitelijk gezien zijn er nog twaalf stoeltjes die gevuld moeten worden, maar wat zijn de opties voor Sainz nou echt?

Max Verstappen heeft bij Red Bull Racing een contract tot en met 2028. De situatie rondom teambaas Christian Horner zorgde voor geruchten dat de Nederlander zou vertrekken naar Mercedes. Toto Wolff heeft er ook geen geheim van gemaakt dat Verstappen bovenaan zijn lijstje staat. Echter, hoe meer er op het racen gefocust wordt en minder op de rommelingen bij de energydrankfabrikant, des te meer het erop lijkt dat Verstappen gewoon bij Red Bull blijft. Als we de lovende woorden van hoofdadviseur Helmut Marko moeten geloven, mag Sergio Pérez rekenen op een contractverlenging, mits hij zo goed blijft presteren als in de vier Grands Prix tot nu toe.

Wolff zoekt ondertussen naar een nieuwe ploegmaat voor George Russell. Sainz staat wel op het lijstje van Mercedes, maar de teambaas liet deze week vallen dat Andrea Kimi Antonelli de "sterkste kandidaat" is geworden om dat stoeltje te vullen. Wolff wil alleen eerst zien of Antonelli er wel klaar voor is om al in 2025 in te stappen en dus zullen we nog weken of misschien zelfs maanden moeten wachten, voordat er een besluit wordt genomen bij Mercedes. Wolff weet dat hij het risico loopt dat Sainz dan al bij een ander team heeft getekend. Ferrari zit met Hamilton en Leclerc al vol en ook bij McLaren, waar Lando Norris en Oscar Piastri zullen blijven, is er geen ruimte. Ook kunnen we ervan uitgaan dat Lance Stroll, de zoon van de eigenaar van het team, bij Aston Martin weer mag plaatsnemen naast Alonso.

Marko is niet alleen lovend over Pérez, maar ook over Yuki Tsunoda. Wie eerder kans loopt zijn zitje te verliezen bij Visa Cash App RB is Daniel Ricciardo, maar als de Australiër moet vertrekken, zal het Red Bull-zusterteam eerder kijken naar Liam Lawson dan naar Sainz. Dezelfde situatie speelt eigenlijk bij Haas: willen ze volgend jaar van Nico Hülkenberg of Kevin Magnussen af, dan staat Ollie Bearman al klaar als de opvolger. Alpine lijkt ondertussen niet ontevreden te zijn over het Franse duo Pierre Gasly en Esteban Ocon.

Er zijn dan nog twee teams waar Sainz realistisch gezien naartoe kan en dat zijn Kick Sauber en Williams. De eerstgenoemde renstal zal vanaf 2026 gerund worden als fabrieksteam van Audi. De Sainz-familie heeft een ontzettend goede band met Audi via de rallywereld. Carlos Sainz senior won de Dakar afgelopen januari met de RS Q e-tron. Daarnaast zijn er geluiden dat het Zwitserse team van Zhou Guanyu én Valtteri Bottas af wil. Als Sainz naar Sauber-Audi vertrekt, dan zou hij vergezelt kunnen worden door Zane Maloney. De Sauber-juniorrijder leidt momenteel het FIA Formule 2-kampioenschap en krijgt steun van voormalig Audi-fabriekscoureur Allan McNish. Bij Williams is er nog één zitje te vergeven, want Alexander Albon heeft al een contract voor 2025. Logan Sargeant loopt echter gevaar zijn plekje in het team kwijt te raken, als zijn prestaties niet verbeteren, en Sainz zou dan eventueel bij Williams terecht kunnen.

