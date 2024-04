Het team van Aston Martin heeft zojuist bekend gemaakt dat Fernando Alonso een meerjarige deal heeft getekend. De Spanjaard heeft ook direct van zich laten horen op social media en meldt: "Ik ben hier om te blijven."

De afgelopen maanden werd er flink gespeculeerd over de toekomst van de 42-jarige Spanjaard. Lewis Hamilton maakt eind dit jaar de overstap naar Ferrari en de tweevoudig kampioen werd kortstondig overwogen voor het zitje. Daarnaast werd Alonso ook genoemd als mogelijk toekomstige Red Bull-coureur. Aan die geruchten komen dus een einde, want 'El Matador' blijft 'gewoon' bij Aston Martin.

Artikel gaat verder onder video

Contractverlenging

Alonso heeft zijn krabbel onder een tweejarige verlenging gezet. Daarmee blijft hij bij Aston Martin tot en met 2026. De Spanjaard wordt daarmee in het nieuwe tijdperk herenigd met Honda. Lange tijd was de relatie tussen Alonso en de Japanners niet optimaal en dat had met de 'GP2-engine'-opmerking te maken. De plooien lijken dan weer te zijn gladgestreken.

The story continues. pic.twitter.com/DEtb4R2zxO — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) April 11, 2024

'Alonso is fitter dan ooit'

Teambaas Mike Krack is blij met het 'fantastische nieuws' dat Alonso heeft bijgetekend. "We zijn de afgelopen maanden constant met elkaar in gesprek geweest en Fernando heeft woord gehouden: toen hij besloot dat hij wilde blijven racen, heeft hij eerst met ons gesproken. Fernando heeft laten zien dat hij in ons gelooft, en wij in hem", zo vertelt hij bij PlanetF1. De jaartjes mogen dan misschien wel gaan tellen, aan de fysieke gesteldheid van Alonso is dat niet te merken. "Fernando is hongerig naar succes, rijdt beter dan ooit, is fitter dan ooit en is volledig toegewijd om van Aston Martin Aramco een concurrerende kracht te maken. Deze meerjarige overeenkomst met Fernando brengt ons naar 2026, wanneer we onze samenwerking met Honda op het gebied van fabrieksmotoren beginnen."

Gerelateerd