We gaan binnen nu en een week te horen krijgen welke partij vanaf volgend jaar de Formule 1 gaat uitzenden, althans als we sportmarketeer Chris Woerts mogen geloven. Volgens Woerts is de deal al gesloten, maar moeten nu alleen nog de juridische zaken worden afgehandeld.

De FOM heeft zich begin dit jaar beziggehouden met de komende uitzendrechten en de verkoop daarvan. Aan het begin werden partijen als RTL Nederland, maar ook Canal Plus als mogelijke kanshebbers genoemd, maar het zou inmiddels alleen nog maar gaan tussen Viaplay (huidige uitzendgemachtigde) en VodafoneZiggo (voormalig rechtenhouder). De Scandinavische partij heeft sinds de race in Japan ook een kanaal op het open net, genaamd: Viaplay TV. Daarmee lost het een langgekoesterde droom van de FOM in, door een open kanaal aan te bieden waarop de sport uitgezonden wordt, weliswaar een aantal uren later.

Juridische hobbels

Hoewel het voor de buitenwacht nog niet duidelijk is welke partij volgend jaar de koningsklasse mag gaan uitzenden, horen we daar binnen één week meer over, zo verwacht Woerts. "Nee, ik kan daar helaas, ik mag daar geen enkele mededeling over doen. Het zal wel heel snel bekend worden. Die kogel is allang door de kerk. Ik verwacht eind deze week, begin volgende week [meer duidelijkheid]. Er moeten nog wel wat juridisch hobbels genomen worden. Ik denk dat ik met grote mate weet waar de rechten volgend jaar te zien zullen zijn", zo stelt Woerts in gesprek met Vandaag Inside.

Kijkcijfers

Wat betreft dat open kanaal kan Woerts meedelen dat het openingsweekend in Japan prima kijkcijfers heeft opgeleverd. Viaplay TV is gratis te bekijken en komt in de plaats van SBS9. De kwalificaties en de races worden weliswaar uitgezonden, maar wel een paar nadat deze zijn verreden. Woerts kijkt dan ook op van de kijkcijfers. "Eigenlijk best goed. Iets van 200.000 mensen hebben de race teruggekeken en dat zijn er opvallend veel."

