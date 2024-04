Voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle is al sinds jaar en dag één van de stemmen van de Britse zender Sky Sports F1. Naast commentator David Croft is hij veelvuldig te horen tijdens de Formule 1-sessies, maar de rol van Brundle wordt langzaam maar zeker verkleind en de Brit zal dit seizoen nog maar zestien races op locatie zijn, zo meldt de Daily Mail.

Brundle begon zijn Formule 1-carrière in 1984 bij het team van Tyrrell en kwam via diverse teams in 1992 terecht bij Benetton, als teamgenoot van Michael Schumacher. In die tijd kwam hij dicht in de buurt van overwinningen, maar werden deze uiteindelijk niet gepakt. Via Williams, Ligier en McLaren, kwam hij in 1996 bij Jordan terecht. Dat was uiteindelijk ook het laatste team voor de Engelsman, want hoewel hij nog in de sport wilde blijven, kwam er geen team beschikbaar. Vanaf 1997 was Brundle al af en toe te horen als commentator, naast éne Murray Walker. Later werd hij de vaste commentator bij de BBC en sinds 2012 vervult hij die rol voor Sky Sports F1.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Honda gaat in op gevolgen na aankondiging afscheid eind 2021

Rol wordt kleiner

Het Britse medium schrijft dat Brundle akkoord is gegaan met een contract waardoor hij maximaal zestien races per jaar op locaties aanwezig zal zijn. De befaamde gridwalks zullen dus iets minder vaak worden uitgevoerd. Ook verplaatsen een deal van zijn werkzaamheden naar de studio in Londen. Volgens het medium heeft dit ook te maken met de opkomst van Nico Rosberg in het commentaarhokje van Sky Sports F1. Zo was de kampioen van 2016 aanwezig in China om samen met 'Crofty' het verslag te verzorgen. Het duo kibbelde wat en dat leek te werken. "Rosberg kan minachtend zijn. Crofty is altijd vriendschappelijk. En de botsing van stijlen werkten. Rosbergs taak was misschien moeilijk, omdat hij de plaats innam van niemand minder dan Martin Brundle, die de eer heeft Murray Walker op te volgen als de stem en soms het geweten van de Formule 1", zo schrijft het medium.

Nico Rosberg

Gerelateerd