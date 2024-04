VIDEO | Schade bij Koningsdag-vierende Norris lijkt mee te vallen, 'Ocon op Audi shortlist' | GPFans News

Op Koningsdag zagen fans van Lando Norris foto's waarop hij een verband om zijn neus had na een klein ongelukje op een boot met Martin Garrix. Er werd gedacht dat zijn neus gebroken was, maar dat valt mee. Verder denken ze bij Audi/Sauber nog steeds aan Carlos Sainz als teamgenoot van Nico Hülkenberg, maar ze houden ook Esteban Ocon in gedachten als mogelijke vervanger.

Gerelateerd