Het is nog altijd niet duidelijk waar Carlos Sainz vanaf 2025 gaat racen. Volgens enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button moet de Spanjaard nog altijd rustig blijven afwachten, voordat hij de knoop doorhakt.

De drievoudig racewinnaar weet dat hij aan het einde van het seizoen vertrekt bij Ferrari. Lewis Hamilton neemt het plekje van de Spanjaard in, naast Charles Leclerc. Voor Sainz zelf, zouden er mogelijkheden liggen bij Audi, maar die partij heeft nog geen krabbel van de Ferrari-coureur gekregen. Ook zouden Mercedes en Red Bull Racing lonken, maar daar zou Max Verstappen dan weer een sleutelrol spelen. Linksom of rechtsom, het is nog altijd afwachten geblazen voor Sainz en Button ziet dat bij Sky Sports F1 niet als een nadelige situatie.

Afwachten is juiste keuze volgens Jenson Button

Sainz heeft zichzelf in de kijker gereden en heeft diverse opties, maar het is niet allemaal even competitief. Zo kan van Audi niet verwacht worden dat het vanaf 2026 direct om de titel gaat strijden, maar in hoeverre heeft de Spanjaard die garantie bij Mercedes of eventueel Red Bull Racing? "Hij bevindt zich in een positie in zijn carrière waar hij zich al een tijdje in bevindt. Hij moet dus wel risico's nemen, maar afwachten en misschien het Red Bull-zitje of misschien een Mercedes-zitje pakken, dat is de kant die hij op moet gaan", vertelt Button. De Brit zou Audi dan ook afraden: "Hij wil niet nog eens drie of vier jaar wachten om een competitief zitje te krijgen bij Audi, dus ik denk dat hij hier goed aan doet."

Red Bull Racing of Mercedes?

Het team van Audi heeft zich voor volgend jaar al verzekerd van de diensten van Nico Hulkenberg, maar het is nog altijd de vraag wie dat tweede stoeltje zal gaan bezetten. De huidige coureurs Valtteri Bottas en Zhou Guanyu hebben een aflopend contract. Mercedes is nog altijd op zoek naar de opvolger van Lewis Hamilton en hoewel er geflirt wordt met Verstappen, lijken de pijlen te wijzen naar Kimi Antonelli. Toch moet het zeventienjarige talent zich eerst bewijzen in het Formule 2-kampioenschap. Sainz zou de ideale tussenpaus zijn, maar de vraag is of de Spanjaard daar zelf ook op zit te wachten. Red Bull Racing is namelijk ook nog altijd een optie. Dr. Helmut Marko gaf toe dat het team met Sainz in gesprek is, maar dat Audi een veel lucratiever bod had neergelegd.

