Hoewel McLaren in Miami wist te winnen, vindt de wereldkampioen van 1996, Damon Hill dat het papaya-oranje team zich nog niet rijk moet gaan rekenen. Mocht MCL38 op gelijke snelheid zitten met de RB20, dan is er nog altijd de Max Verstappen-factor waar rekening mee gehouden moet worden.

Vooral in Groot-Brittannië werd na de winst van Lando Norris al druk gespeculeerd over een mogelijke titelstrijd. Toch moet daarbij in acht worden genomen dat Verstappen wel de meeste punten uit de Verenigde Staten heeft meegenomen. Daarnaast is het verschil van de RB20 in sprintweekenden vaak een stuk minder groot. Ook reed Verstappen tijdens de race schade en ook dat had invloed op de rondetijden.

Miami GP niet representatief

In de F1 Nation Podcast wijst Hill naar de toevalligheden waarom McLaren in Miami bovenaan stond. Daarmee bedoelt de oud-kampioen de timing van de safety car, ook was de bandenslijtage toch wel een dingetje voor Red Bull Racing. "Het is geweldig dat zij [McLaren red.] vooruitgang hebben geboekt en dat het tempo er was in Miami." Verstappen kon vanaf P2 het gat niet dichten in Miami: "Het racetempo was er, maar nu hebben we een klein voorbehoud, namelijk dat het er dit seizoen op lijkt dat als je in het verkeer zit, als je enige vorm van verstoring aan je auto hebt, je banden eronder lijken te lijden, dus vooraan rijden is een grote bonus."

Verstappen-factor

Daarnaast vermoedt Hill dat McLaren misschien wel het gat kan dichten naar Red Bull Racing, maar dan is er altijd nog die Nederlander. "Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, als ze genoeg vooruitgang hebben geboekt om net zo snel te zijn als de Red Bull, dan is dat geweldig, maar ze moeten nog steeds Max Verstappen verslaan", aldus Hill.

