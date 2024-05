VIDEO | Ferrari met spatborden: zo wil de F1 weer racen in extreme regen | GPFans Special

Vorige week was Ferrari aan de beurt om de spatborden te testen en hiervan doken diverse foto's op. Het was misschien een wat gek gezicht, maar het onderdeel wordt getest, om de spray achter de auto's te verminderen en daarmee de veiligheid te verhogen. Waarom dit in het leven wordt geroepen en hoe dit werkt, leggen we aan je uit in deze GPFans Special.

Gerelateerd