Het F1-seizoen 2024 is vijf races onderweg, met Max Verstappen die vier keer als winnaar over de streep kwam. Carlos Sainz won als enige andere coureur in 2024, en als je kijkt naar de race pace van Red Bull na vijf races is dat niet heel gek.

Verstappen won de Grand Prix van Bahrein, Saoedi-Arabië, Japan en China, waarbij hij tijdens de Grand Prix van Australië uitviel. Sainz won dus de enige race waarin Verstappen de finish niet haalde. Op basis van de race pace na vijf races in 2024 is Red Bull ook het snelste team gebleken, maar niet met zoveel verschil als mensen wellicht denken. Het gat op zondag is namelijk zeker niet zo groot als vorig jaar. Ferrari zal tevreden zijn met het feit dat het, na Red Bull, gemiddeld de snelste auto heeft op zondag: 0.24 seconde achter Red Bull. Het blijft McLaren, dat gemiddeld 0.3 seconde langzamer is dan Red Bull tot nu toe, net voor. Dat dit de drie sterkste teams zijn op zondag, is echter wel duidelijk. De groep daarna is ook duidelijk: Mercedes en Aston Martin. Mercedes is 0.71 seconde langzamer dan Red Bull gemiddeld op zondag, terwijl Aston Martin 0.87 seconde langzamer is.

Haas 'best of the rest' van F1 grid

Achter de vijf beste teams die consistent om de punten strijden tijdens een raceweekend, blijkt Haas tot nu toe het snelst te zijn. Het team is 1.4 seconden langzamer gemiddeld dan Red Bull, maar is wel flink sneller dan Kick Sauber (1.61 seconden), dat zichzelf vooral rondom de pitstops en met technische en motorische problemen dit seizoen in de vingers snijdt. Visa Cash App RB, Williams en Alpine vormen de achterhoede, met 1.72 seconden, 1.78 seconden en 1.98 seconden gemiddeld achter Red Bull. Het maakt vooral de prestaties van Yuki Tsunoda dit seizoen extreem knap.

