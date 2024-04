De Formule 1 maakte eerder vandaag bekend dat de Dutch Grand Prix volgend jaar zal plaatsvinden op zondag 31 augustus. Sportief directeur Jan Lammers en burgemeester David Moolenburgh van Zandvoort zijn blij met deze datum.

De Grand Prix van Nederland zal in 2025 de vijftiende ronde van het wereldkampioenschap zijn. Uiteraard zal de race verreden worden op het circuit van Zandvoort. In 2021 en 2022 was de Dutch Grand Prix de tweede race na de zomerstop, maar in 2023 werd Spa-Francorchamps verplaatst naar eind juli en dus werd Zandvoort de allereerste race na de zomerstop. Dat zal dit seizoen, maar ook volgend jaar weer het geval zijn. De kaartverkoop voor de 2025-editie van de Dutch Grand Prix start eind augustus van dit jaar.

Koningsklasse in het dorp ontvangen

"Over dit jaar kan ik zeggen dat we heel binnenkort met meer nieuws komen over Super Friday," vertelde Lammers. "Voor ons is de Super Friday altijd al meer geweest dan alleen de opening van het raceweekend. We willen een ongeëvenaard spektakel creëren dat het beste van het beste in de wereld van sport en entertainment samenbrengt. Of je nu een doorgewinterde racefan bent of gewoon op zoek naar een bucketlist-ervaring, Super Friday is voor iedereen en wordt dus in 2024 al spectaculairder dan ooit." De sportief directeur en voormalig F1-coureur is niet alleen opgetogen over het evenement van dit jaar, maar kijkt ook al uit naar 2025. "We zijn al begonnen met de voorbereidingen voor dit jaar en dat ziet er veelbelovend uit. Ondertussen staan we met Formula One in Zandvoort goed op de kaart en we zijn blij met de datum voor 2025."

Burgemeester Moolenburgh voegt toe: "We zijn verheugd om ook dan de koningsklasse van de autosport weer in ons dorp te ontvangen. Deze datum sluit aan op de zomervakantie waardoor ons seizoen verlengd wordt. Zandvoort staat wederom klaar om alle racefans te ontvangen."

