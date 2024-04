Na slechts vier Grands Prix in 2024 heeft de Formule 1 de kalender voor volgend seizoen al aangekondigd. Er staan wederom 24 wedstrijden op de planning. Australië zal de nieuwe seizoensopener zijn in 2025.

Bahrein was sinds 2021 steeds de allereerste race op de kalender, maar de seizoensopener van 16 maart zal dus verplaatst worden naar het Albert Park Circuit in Melbourne. Vanwege de ramadan, die volgend jaar op 1 maart begint, is er die maand geen mogelijkheid om te racen in het Midden-Oosten. Het zal meteen een druk begin van het seizoen worden in 2025, want slechts een week na Australië zal het F1-circus al in China moeten zijn. Na een weekje pauze krijgen we een tripleheader van Japan, Bahrein en Saoedi-Arabië. De Grand Prix van Miami blijft de zesde ronde van het wereldkampioenschap voor Emilia-Romagna en Monaco, terwijl Canada achter Spanje wordt geplaatst om een tripleheader in Europa mogelijk te maken.

Zandvoort eerste race na zomerstop

Na het uitstapje in Montreal komen Oostenrijk, Groot-Brittannië, België en Hongarije aan de beurt. Na een zomerstop van vier weken heeft de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort wederom de eer om het tweede deel van het Formule 1-seizoen te mogen openen. Verder zijn er geen veranderingen in de kalender. Na Italië, Azerbeidzjan, Singapore, de Verenigde Staten, Mexico-Stad en Brazilië wordt er weer met een tripleheader van Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi afgesloten. De race op het Yas Marina Circuit zal gehouden worden op 7 december.

Ronde Grand Prix Circuit Datum 1 Australië Albert Park 16 maart 2 China Shanghai 23 maart 3 Japan Suzuka 6 april 4 Bahrein Bahrain 13 april 5 Saoedi-Arabië Jeddah Corniche 20 april 6 Miami Miami Autodrome 4 mei 7 Emilia-Romagna Imola 18 mei 8 Monaco Monte Carlo 25 mei 9 Spanje Barcelona-Catalunya 1 juni 10 Canada Montreal 15 juni 11 Oostenrijk Red Bull Ring 29 juni 12 Groot-Brittannië Silverstone 6 juli 13 België Spa-Francorchamps 27 juli 14 Hongarije Hongarije 3 augustus 15 Nederland Zandvoort 31 augustus 16 Italië Monza 7 september 17 Azerbeidzjan Bakoe 21 september 18 Singapore Marina Bay 5 oktober 19 Verenigde Staten Austin 19 oktober 20 Mexico-Stad Hermanos Rodríguez 26 oktober 21 São Paulo Interlagos 9 november 22 Las Vegas Las Vegas Strip 22 november 23 Qatar Lusail 30 november 24 Abu Dhabi Yas Marina 7 december

