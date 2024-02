Helmut Marko noemt het "onzin" dat Max Verstappen aankomend seizoen ook in de Red Bull van afgelopen jaar zou kunnen winnen, maar erkent tegelijkertijd dat er weinig fout zou moeten gaan als het team haar werk goed heeft gedaan.

Het Formule 1-seizoen van 2023 vormde het decor voor een van de meest dominante jaren uit de geschiedenis van de sport. Red Bull Racing won maar liefst 21 van de 22 races, waarbij het negentien keer Max Verstappen was die als eerste over de streep kwam. De 26-jarige Nederlander legde dan ook met overmacht beslag op zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap. Teammaat Sergio Pérez sleepte de tweede plaats uit het vuur, waarmee het indrukwekkende seizoen van de formatie uit Milton Keynes werd gecompleteerd.

Titelstrijd 2024

Veel fans hopen dit jaar op een interessanter titelgevecht. Want waar de teams achter Red Bull Racing in 2023 dichter bij elkaar zaten dan ooit, was het gevecht om het goud relatief vroeg beslist. Verstappen was in bloedvorm, maar Red Bull Racing beschikte in de vorm van de RB19 ook met uitstek over het beste pakket. Sommige analisten en experts denken zelfs dat Red Bull Racing ook dit jaar kampioen zou kunnen worden, met de auto van afgelopen jaar.

Onzin, aldus Marko

Dat gaat erbij Red Bull-topman Helmut Marko niet in: "Dat is onzin", klinkt het tegenover OE24. "Afgelopen jaar kwam McLaren op bepaalde circuits bijvoorbeeld bij ons in de buurt, maar ze waren niet consistent genoeg. Het zal duidelijk worden tijdens de testdagen in Bahrein. Wat we nu al kunnen zeggen is dat de nieuwe auto een evolutie van de auto van afgelopen jaar is, en toen hadden we het beste pakket. Als we de zwakke punten weten te elimineren zou er niet veel fout moeten gaan. Maar wie weet: misschien heeft een concurrent iets uit de hoge hoed weten te toveren tijdens de ontwikkeling."

