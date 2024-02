Teambaas Christian Horner vertelt dat Red Bull Racing niet probeert Mercedes om de tuin te leiden met het ontwerp van de auto voor 2024. De RB20 toont namelijk enkele overeenkomsten met de Zilverpijl van afgelopen jaar.

Red Bull Racing presenteerde afgelopen woensdag de RB20, de auto waarmee Max Verstappen en Sergio Pérez aankomend seizoen de strijd aangaan. Waar de nieuwe koets veel weg heeft van zijn zeer succesvolle voorganger, zijn er ook enkele opvallende veranderingen te zien. Zo heeft de RB20 in tegenstelling tot de RB19 horizontale radiator inlets bij de sidepods, iets wat veel weg heeft van het inmiddels roemruchtige zero sidepod concept dat Mercedes in 2022 introduceerde. Het lukte de Duitse formatie de afgelopen twee jaar echter niet om het idee naar behoren te laten werken.

Sidepods RB20

De beslissing van Red Bull Racing om voor een design te gaan dat al door de concurrentie - zonder succes - is geprobeerd, zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen. Horner benadrukt echter dat het ontwerp niet tijdens de lancering van de RB20 op de auto is geplaatst, om de concurrentie in de luren te leggen: "Het is niet tactisch. Het is gebaseerd op performance en op wat we zien aan de hand van onze simulaties", zo liet de Brit optekenen na afloop van de lancering.

Gewaagd ontwerp

Horner vervolgde: "De auto ziet er zichtbaar anders uit op bepaalde vlakken, in vergelijking met afgelopen jaar. De stopwatch zal het zeggen, maar in een virtuele wereld zouden we dit ontwerp niet toegepast hebben als we niet hadden gedacht dat het beter zou zijn." Ook Verstappen was te spreken over het ontwerp van de sidepods: "Ik ben blij met de richting die ze hebben gekozen. Ik zag de tekeningen in Abu Dhabi afgelopen jaar, en dacht: 'Wow, dat is behoorlijk anders.' Ze zijn in ieder geval niet conservatief geweest, laat ik het zo zeggen."