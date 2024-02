Het Formule 1-seizoen van 2024 staat op het punt om te beginnen. Nooit eerder hebben er zoveel Grands Prix op de kalender gestaan als nu. Fernando Alonso laat weten dat er momenteel veel van de coureurs wordt gevraagd en Max Verstappen sluit zich daar bij aan.

Er staan maar liefst 24 wedstrijden op de planning voor dit seizoen, een absoluut record in de koningsklasse van de autosport. Formule 1-CEO Stefano Domenicali is van mening dat er met tien teams genoeg auto's op de grid staan en wil alleen maar meer en meer races op de kalender. Zo zouden er gesprek zijn met onder andere Zuid-Afrika, Osaka, Zuid-Korea, India en Barranquilla over eventuele Grands Prix en is Madrid al voor 2026 bevestigd. De FIA gaat liever voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. De internationale autosportbond hoopte op een mooier startveld met de toevoeging van Andretti en wil het aantal races binnen de perken houden om niet teveel druk te leggen op al het personeel.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Alonso weet dat hij goed in de markt ligt voor 2025: "Ik zit in een goede positie"

Beslissing over een paar races

"Ten eerste moet ik eerst beslissen of ik überhaupt door wil blijven gaan met racen," antwoordde Alonso tijdens de persconferentie op de vraag of hij geïnteresseerd is in het zitje dat vrijkomt bij Mercedes na de transfer van Lewis Hamilton richting Ferrari. "Ik voel me op dit moment nog geweldig, maar het is een veeleisende kalender en in 2026 komen daar ook nog eens andere technische reglementen bij. Misschien zullen die mij overhalen of misschien ook niet. We gaan het zien, maar zoals ik al bij de lancering [van de Aston Martin AMR24] zei, zullen er nog een paar races overheen gaan, voordat ik met een besluit kom."

OOK INTERESSANT: Verstappen over klachten omtrent samenwerking Red Bull en VCARB: "Typisch F1"

Niet vol te houden

Verstappen sluit zich bij de mening van Alonso aan. De coureur van Red Bull Racing vindt dat de huidige Formule 1-kalender te lang is. "Voor mijn gevoel zitten we ver boven de limiet als het gaat om [het aantal] races. Dit is niet vol te houden zo." Alonso leek haast opgelucht dat hij niet de enige was die er zo over dacht en reageerde: "Als zelfs de wereldkampioen denkt dat het iets te lang is... Kan je nagaan hoe het voor de rest van ons voelt."

Gerelateerd