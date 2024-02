Er wordt door rivalen van Red Bull Racing en Visa Cash App RB (VCARB) geklaagd dat de twee teams te nauw samenwerken. Vooral Zak Brown, de CEO van McLaren, heeft zich erover uitgesproken. Max Verstappen heeft laten weten dat soort opmerkingen "typisch F1" te vinden.

Rond de tijd dat Toro Rosso werd omgedoopt tot AlphaTauri, ging de samenwerking tussen Red Bull en AlphaTauri op een lager pitje, maar na een lastig seizoen voor de renstal uit Faenza zijn de banden weer aangehaald. Eind 2023 vonden we dan ook steeds meer onderdelen van de RB19 terug op de AT04 en nu het team doorgaat als Visa Cash App RB is dat niet anders met de VCARB 01. Maar volgens RB-CEO Peter Bayer en teambaas Laurent Mekies is er genoeg verschil tussen de Red Bull en de RB-bolide. Brown is echter van mening dat Red Bull en RB te dichtbij elkaar staan. "Dit is niet wat fans verwachten en de FIA moet hier echt iets aan gaan doen," zo liet de Amerikaan eerder deze maand weten bij Sky Sports F1.

Red Bull destabiliseren

"Dat is constant een tactiek in de Formule 1, eentje die altijd gebruikt wordt," reageerde Verstappen op de vraag van de aanwezige media in Bahrein of zulke opmerkingen van de concurrentie pogingen zijn om Red Bull onstabiel te maken naast dat ook nog het onderzoek naar teambaas Christian Horner speelt. "Dat is niet alleen van toepassing op deze situatie, maar dat is altijd het geval en typisch voor F1. Dat is 100 procent typisch F1." De regerend wereldkampioen vindt het daarnaast ook normaal dat belangrijk personeel van Red Bull naar VCARB kan en andersom en ook dat de concurrentie probeert engineers van Red Bull weg te kapen. "Ja, je probeert altijd zelf voordeel uit iets te halen, en je probeert mensen weg te trekken bij andere teams. Dat is heel normaal in F1."

Eigen motorafdeling

"Je kan altijd iets vinden en er altijd iets van maken," vervolgde de Nederlander. Op geruchten dat Ferrari probeert topmannen van Red Bull over te halen om zich bij de Scuderia te voegen, reageerde Verstappen: "Het gebeurt constant, zeker als je het goed doet natuurlijk. We hebben nu onze eigen motorafdeling voor 2026, en wij krijgen ook mensen van andere teams daarvoor. Dat is en blijft altijd een dingetje in F1. Het is ook niet iets waarvan ik denk: 'Oh shit, wat gebeurt er nu?' Nee, het is eigenlijk vrij normaal in de wereld van de Formule 1."

