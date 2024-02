Hoewel McLaren-CEO Zak Brown in de afgelopen maanden zijn zorgen heeft geuit over de intensivering tussen Visa Cash App RB en Red Bull Racing, stelt teambaas Laurent Mekies dat het zusterteam niet van plan is om volledig te verhuizen naar Milton Keynes.

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat donderdag dan officieel beginnen met de vrije trainingen in Bahrein. Het zusterteam van Red Bull Racing, voorheen bekend als AlphaTauri, zal dit seizoen als het Visa Cash App RB-team gaan racen. De banden met Red Bull zijn aangehaald en daar waren bij de concurrentie toch wel wat zorgen over. Mekies legt in gesprek met Motorsport.com uit dat deze zorgen niet nodig zijn en wijst naar de thuisbasis van Visa Cash App RB, dat ook in de toekomst in Faenza zal blijven.

Faenza is thuisbasis voor Visa Cash App RB

De renstal die is voortgekomen uit het voormalige Minardi maakte lange tijd gebruik van een faciliteit in het Engelse Bicester, maar deze voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen. De fabriek wordt dan ook binnenkort gesloten, om de werkzaamheden vervolgens te verplaatsen naar een nabijgelegen fabriek in de buurt van Milton Keynes. Dit deed de alarmbellen rinkelen bij de concurrenten, maar Mekies geeft tekst en uitleg over de verhuizing. "De faciliteiten in Faenza zijn erg goed en wij denken dat we op die basis verder kunnen bouwen", zo benadrukt Mekies dat Italië nog altijd de thuisbasis is.

Faciliteiten verouderd

"We zijn niet tevreden met de infrastructuur van onze faciliteiten in Bicester. We kunnen onze mensen daar niet volledig benutten, want het is allemaal verouderd. De faciliteit is te klein en we zijn het ontgroeid. We gebruikten de locatie vooral omdat daar onze windtunnel zat, maar dat is nu niet meer zo", vertelt Mekies over de verouderde fabriek. De nieuwe fabriek laat nog even op zich wachten, maar Mekies kijkt er al naar uit. "We bouwen net buiten de Red Bull-campus een gloednieuw kantoor. De faciliteiten worden state-of-the-art, net zoals die in Faenza."

