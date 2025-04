Liam Lawson werd naar de stewards gefloten na de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen zou zich niet hebben gehouden aan de regels van de wedstrijdleider. De FIA heeft hier nu uitspraak over gedaan.

Lawson zette de elfde tijd neer in de openingssessie op het Jeddah Corniche Circuit, maar hij werd onderzocht voor het overtreden van de officiële notities van wedstrijdleider Rui Marques. Het gaat om het geverfde gedeelte tussen de baan en de ingang van de pitstraat. Volgens artikel 13.4 van de aan de teams uitgedeelde notities mag je hier met geen enkel deel van de auto overheen. Het mag alleen als er een uitzondering wordt doorgegeven door de stewards, bijvoorbeeld bij het ontwijken van brokstukken achter de safety car.

Artikel 13.4 van de officiële notities

Tijdens Vrije Training 1 was er geen enkel incident en was er dus ook niet zo'n uitzondering doorgegeven, maar toch reed Lawson niet één maar twee keer over het geverfde gedeelte. De stewards hebben nu uitspraak gedaan over deze overtreding.

Er is besloten om Lawson een tik op de vingers te geven. Voor de eerste overtreding heeft hij een officiële waarschuwing gekregen en omdat hij het "duidelijk" opnieuw deed, zoals de stewards omschreven, er is een reprimande bij gekomen. Het verschil tussen een waarschuwing en een reprimande is dat bij meerdere reprimandes er een gridstraf komt. Dit is echter de eerste reprimande voor de Nieuw-Zeelander in 2025. Omdat Lawson over het geverfde gedeelte reed in een vrije training, is er geen gridstraf uitgedeeld, maar de stewards waarschuwen dat er meer consequenties kunnen zijn in de kwalificatie of de race.

