Yuki Tsunoda heeft zijn ambities tegenover de aanwezige media in Saoedi-Arabië de ambitie uitgesproken om Max Verstappen te verslaan. De Japanse coureur is ervan overtuigd dat hij de Nederlander kan hebben zodra hij volledig gewend is aan de Red Bull-auto. Een opmerkelijke uitspraak, gezien zijn recente promotie naar het team uit Milton Keynes. Tsunoda vangt in Saoedi-Arabië zijn derde Grand Prix-weekend aan bij Red Bull Racing.

Tsunoda maakte de overstap naar Red Bull na slechts twee races in het huidige seizoen. Hij verving Liam Lawson, die het niet bij kon benen qua tempo ten opzichte van de viervoudig wereldkampioen. De Japanner liet tijdens de laatste race in Bahrein zien wat hij in huis heeft, door zowel in de kwalificatie als in de race in de top 10 te eindigen. Een knappe prestatie, aangezien de Nederlander de afgelopen jaren zijn teamgenoten bij Red Bull gedecimeerd heeft.

Tsunoda vertelt dat hij de oefensessies gebruikt om de RB21 beter te leren begrijpen. "Natuurlijk ben ik nog aan het leren, maar het tempo moet tegelijkertijd komen", vertelt hij. "Die dingen zijn altijd belangrijk in de kwalificatie en de race. Zolang dat de twee sessies zijn waarin ik in een goede positie ben die Red Bull van me wil, zal ik FP1 tot FP3 gebruiken als leersessies." Tsunoda heeft laten weten nog niet helemaal ontspannen in de RB21 te kunnen rijden, maar dat hij eraan werkt om meer ervaring op te doen.

Een goede basis opbouwen

De promotie naar Red Bull markeert een nieuwe fase in Tsunoda's carrière, na vier seizoenen bij zusterteam Racing Bulls. Hij erkent het een uitdaging te vinden om de Limburger te verslaan, maar is vastberaden de trend te doorbreken. "Ik probeer dat te gebruiken, en ik weet dat als ik dat gebied ontgrendel, ik hem [Verstappen] waarschijnlijk zou kunnen verslaan", klinkt het. De Japanner heeft een soortgelijke rijstijl als zijn teammaat, wat hem helpt om zich aan te passen aan de auto.

Alhoewel Tsunoda erkent dat hij Verstappen niet direct zou kunnen verslaan, is hij er vastberaden op om een goede basis te leggen. "Ik weet van mezelf dat ik hem niet meteen kan verslaan, dus ik probeer gewoon een goede basis op te bouwen en te wachten op het moment dat ik in de [beste] vorm kan zijn."

