Liam Lawson is net als vorig jaar ook dit seizoen weer de test- en reservecoureur van Red Bull Racing en Visa Cash App RB. Ondanks een sterk optreden in de Formule 1 vorig jaar, liep hij een echt stoeltje mis. Netflix kon met de Drive to Survive-docuserie achter de schermen gaan, toen hij het slechte nieuws te horen kreeg.

Daniel Ricciardo stapte halverwege vorig jaar in bij RB (toen nog bekend als Scuderia AlphaTauri), nadat Nyck de Vries was ontslagen vanwege teleurstellende resultaten. Hij brak echter zijn middenhandsbeentje tijdens de vrije trainingen voor de Dutch Grand Prix en dus schakelde Red Bull Lawson in om de nieuwe teamgenoot van Yuki Tsunoda te worden. De Nieuw-Zeelander wist Tsunoda bijna elke race te verslaan. Hij werd dertiende in zijn debuut op Zandvoort en elfde in Italië, voordat hij zijn eerste punten pakte en meteen ook het beste resultaat van AlphaTauri tot dan toe met P9 in Singapore. Lawson kwam in Japan net weer een positie tekort om punten te pakken. Alleen in Qatar finishte Lawson achter Tsunoda tijdens een lastig weekend op het Lusail International Circuit. Hij werd zeventiende op de zondag, nadat hij was uitgevallen door een spin in de Sprint.

Kans van Lawson komt nog

In de ochtend voor de kwalificatie op Suzuka bracht het zusterteam van Red Bull het nieuws naar buiten dat Ricciardo en Tsunoda de coureurs voor 2024 zouden worden. Lawson kreeg dit een dag voor die aankondiging van Christian Horner zelf te horen. "Vanuit jouw perspectief heb je het geweldig gedaan," vertelde de Red Bull Racing-teambaas. "Wat je tot nu toe hebt gedaan, maakt indruk op mij, het maakt indruk op iedereen in het team. Dus... Ze gaan Daniel en Yuki aankondigen, en dat bericht gaat er in de ochtend uit. Oké? Blijf positief, jouw kans komt nog wel," zo klonk het achter de schermen bij Drive to Survive.

Emotioneel en mentaal uitputtend

Lawson liet zijn boosheid tegenover Netflix zien. "Het is rot wetende dat ik het stoeltje niet krijg, ook al heb ik degene die het stoeltje wel krijgt, verslagen," legde hij uit. Hij had op dat moment wel punten gescoord in tegenstelling tot Ricciardo. "Ik weet niet hoe ik daar op moet f***ing reageren, om eerlijk te zijn. Ík had daar namelijk moeten zitten, dus ja... Natuurlijk is het frustrerend. Ik denk dat het emotioneel en mentaal gezien best wel uitputtend is."