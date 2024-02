Nyck de Vries zal dit jaar uitkomen in het FIA World Endurance Championship met Toyota. De Nederlander racete vorig seizoen nog in de Formule 1, totdat hij bij Scuderia AlphaTauri (tegenwoordig Visa Cash App RB) zijn koffers moest pakken. Die situatie heeft hij achter zich gelaten en nu kijkt hij uit naar het avontuur in het WEC.

De 29-jarige uit Uitwellingerga begon 2023 dus als voltijds Formule 1-coureur voor het zusterteam van Red Bull. Zijn resultaten waren echter niet goed genoeg om het seizoen in de koningsklasse van de autosport af te mogen maken. Na tien Grands Prix werd de De Vries vervangen en vanaf Hongarije was Daniel Ricciardo de nieuwe teamgenoot van Yuki Tsunoda. De Vries heeft die situatie achter zich gelaten en gaat nu aan de slag bij Toyota. Hij was al de reserve- en testcoureur van Toyota van 2020 tot en met 2022 en zou vervolgens ook voor het door Gazoo Racing-gerunde team racen in 2023, maar kon dankzij een clausule onder het contract uitkomen om op die manier zijn handtekening te zetten bij AlphaTauri. Het contact met Toyota is nooit verwaterd en dus heeft De Vries alsnog een kans bij het Japanse merk gekregen.

Artikel gaat verder onder video

Voor de hand liggend

"Het is fijn om terug bij het team te zijn," begon de Nederlander tegenover Sportscar365. "Het voelt als thuiskomen op een plek die ik ken. Sinds mijn eerste test in 2019 en sinds ik er vanaf 2020 bij hoor hebben we altijd een hele goede relatie gehad. Het zat erg goed tussen is en zo bleef het ook toen ik in de Formule 1 terechtkwam, en zelfs in die tijd bleef in contact houden met het team. Het was erg makkelijk om weer bij elkaar te komen. Het was een natuurlijke, voor de hand liggende volgende stap."

OOK INTERESSANT: DTS geeft kijkje achter de schermen bij besluit om De Vries uit AlphaTauri te zetten

Geen gelijke kansen in F1

"In de Formule 1, iedereen weet dat je niet zal winnen, tenzij je in een bepaalde auto zit, maar hier zijn er meer gelijke kansen," legde De Vries enthousiast uit over de Hypercar-klasse van het World Endurance Championship. "Het is niet zo dat we de uitslag van de race van tevoren al weten, het is nooit zo vanzelfsprekend. De statistieken [van Toyota] zijn geweldig, maar we moeten maar eens zien waar we staan." Toyota is de regerend wereldkampioen bij de coureurs en constructeurs, al werden ze in de 24 Uur van Le Mans verslagen door Ferrari. "We kunnen onszelf alleen meten ten opzichte van de competitie, en ook al weten we wat wij hebben gedaan, we weten niet of zij grotere stappen hebben gemaakt dan wij." De seizoensopener van het WEC volgende zaterdag gehouden. De Qatar 1812km is dus op dezelfde dag als de Grand Prix van Bahrein.