Max Verstappen vindt de kalender van de Formule 1 momenteel te lang. De drievoudig wereldkampioen weet niet hoe de paddock het recordaantal races vol gaat houden. Voormalig F1-coureur en Indy 500-winnaar Juan Pablo Montoya denkt daar heel anders over.

Er staan maar liefst 24 wedstrijden op de planning dit seizoen, een record in de koningsklasse van de autosport. Formule 1-CEO Stefano Domenicali is van mening dat er met tien teams genoeg auto's op de grid staan en wil alleen maar meer en meer races op de kalender. Naast dat een Grand Prix in Madrid al bevestigd is voor 2026, zouden er ook gesprekken zijn met onder andere Zuid-Afrika, Osaka, Zuid-Korea, India en Barranquilla over eventuele evenementen in de toekomst. De FIA gaat echter liever voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. De internationale autosportbond had gehoopt op een mooier en groter startveld met de toevoeging van Andretti en wil het aantal races binnen de perken houden om niet teveel druk te leggen op al het personeel.

Liever tien extra races

Verstappen liet tijdens een persconferentie eerder dit jaar weten dat hij de kalender te lang vindt. "Voor mijn gevoel zitten we ver boven de limiet als het gaat om [het aantal] races. Dit is niet vol te houden zo," zo vertelde de kampioenschapsleider. Montoya is het echter niet met Verstappen eens. "Iedereen klaagt tegenwoordig over het aantal races, maar ik had in mijn tijd liever tien extra races gereden," aldus zevenvoudig Grand Prix-winnaar bij de podcast Beyond The Grid. "We hadden misschien maar vijf- à zestien races in het seizoen, maar drie dagen na een raceweekend zaten we alweer in de auto om testdagen te doen. We hadden misschien minder races op de kalender, maar toch zaten we destijds meer achter het stuur vergeleken met hoe het nu is."

Andere mentaliteit

"Vroeger praatten we amper met elkaar," vervolgde de Colombiaan die inging op hoe de coureurs en mensen uit de paddock met elkaar omgaan. "Nu zie je iedereen met elkaar uiteten gaan, padellen of andere dingen doen. Als je zo vriendelijk tegen elkaar bent, is het moeilijk om af en toe een klootzak te zijn en op de limiet te racen. De mentaliteit was vroeger heel anders. Het was alsof ieder rondje tijdens een race een kwalificatie was. Je zocht de limiet van de auto en de banden op, maar nu gaat het steeds meer om bandenmanagement."

