Robert van Overdijk, de directeur van Circuit Zandvoort, zou in de belangstelling staan bij voetbalclubs Ajax en AZ. De eerstgenoemde club lijkt sinds dinsdagochtend op zoek te kunnen naar een nieuwe voorman, nadat men de pas van AZ aangetrokken directeur Alex Kroes heeft geschorst.

Dat weet BNR bij monde van sportverslaggever Jaap de Groot te melden. Van Overdijk is sinds 2018 in functie als directeur van Circuit Zandvoort, terwijl hij ook als Executive managing director van de Dutch Grand Prix door het leven gaat. De prestaties van Van Overdijk in die rollen lijken dus indruk gemaakt te hebben. De afgelopen jaren is de Dutch Grand Prix namelijk uitgegroeid tot één van de meest gewaardeerde Grands Prix op de kalender. Jaarlijks komen er weer honderdduizenden Formule 1-fans richting Zandvoort voor het feest in de badplaats.

Alex Kroes

Bij Ajax leek op dinsdagochtend - niet voor het eerst in recente tijden - de bom te ontploffen. De Amsterdamse club heeft er al een aantal roerige jaren opzitten en daar is nu opnieuw een soap bijgekomen. Men zag zichzelf noodgedwongen om de kersverse algemeen directeur Kroes te schorsen. De Raad van Commissarissen van de recordkampioen beschuldigt Kroes van het aankopen van 17.000 Ajax-aandelen vlak voor aanstelling bij de club. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan.

Meerdere kapers

Mocht Ajax besluiten om Kroes op straat te zetten, komt Van Overdijk in beeld bij de club. Daarvoor lijkt men echter concurrentie te krijgen, want ook AZ zit achter de diensten van de Zandvoort-directeur aan. "Die Robert van Overdijk blijkt enorm hot te zijn. Hij was al eerste kandidaat bij Willem II en hij was de belangrijkste kandidaat bij FC Twente", zegt sportverslaggever De Groot. "Nu er misschien een functie vrijkomt bij Ajax wordt zijn naam wel serieus genomen, ook bij Ajax, als Alex Kroes weg zou gaan."

