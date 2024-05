Hoewel veel coureurs, waaronder Max Verstappen, hebben aangegeven dat 24 races per jaar echt het maximale is, onthult Formule 1-CEO Stefano Domenicali dat 25 races per jaar ook nog wel kan. Ook is de Italiaan van plan om het aantal sprintweekenden uit te breiden.

De Formule 1-kalender wordt alsmaar voller. In 2024 gaat de sport haar drukste kalender ooit aan, met maar liefst 24 Grands Prix. Ook hebben we dit seizoen zes sprintraces, waarvan het format voor dit jaar wederom is gewijzigd. Verstappen was vocaal over het programma van de sport. Zo is het in zijn ogen niet te doen voor de monteurs die wel heel vaak weg zijn van huis. Ook Lando Norris schaarde zich achter de Nederlander en noemde het zelfs ongezond.

Meer races en meer sprintweekenden

Desondanks trekt Formule 1-CEO Domenicali zich niets aan van die kritiek. In gesprek met La Gazzetta dello Sport wijst hij namelijk naar een uitbreiding van de kalender. "We bevestigen het plafond van 25 Grands Prix per seizoen en zijn van plan om het nieuwe format van Sprint Races, die raceweekenden spannender maken, uit te breiden naar meer evenementen", vertelt Domenicali. Hoeveel raceweekenden dan omgezet worden naar sprintweekenden, dat is niet duidelijk.

Kritiek van coureurs op uitbreiding

Toch staat de houding van de CEO in schril contrast met wat Verstappen, maar ook Norris vertelde. "We rijden al 24 races per jaar, waarvan zes ook sprintevenementen. Ik snap het, ik denk dat het steeds betere cijfers geeft op tv. Maar het is ook meer stress voor de technici en zo, om alles elke keer tiptop in orde te krijgen", zo vertelde de Nederlander onlangs. Norris wees zelfs naar de gezondheid van zijn monteurs: "Ik denk niet dat wij [coureurs] degenen zijn die moeten klagen. Het zijn de honderden monteurs en engineers die we hier hebben, die zo veel moeten reizen. Het is onhoudbaar en zelfs ongezond."

