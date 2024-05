VIDEO | Jos Verstappen ergert zich aan Red Bull: "Dat is voorbij!" | GPFans News

Jos Verstappen is voor de zoveelste keer in 2024 niet blij met de gang van zaken bij Red Bull Racing, nadat zijn zoon Max Verstappen zesde werd tijdens de F1 Grand Prix van Monaco. Jos Verstappen is 'benieuwd' hoe het team de problemen op gaat lossen en is van mening dat ze binnen Red Bull meer bezig zijn met 'andere zaken' dan racen.

