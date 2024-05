Voormalig Red Bull-coureur Robert Doornbos blikt op LinkedIn terug op zijn eigen periode bij het Oostenrijkse team, waarbij hij uitvoerig met Adrian Newey werkte om onderdelen te testen. De Rotterdammer gaat daarnaast in op de toekomst van de 65-jarige ontwerper.

Woensdag kwam het nieuws naar buiten dat Newey na negentien jaar dienstverband een punt achter zijn Formule 1-carrière bij Red Bull Racing zet. Hoewel Red Bull Racing benadrukt dat de auto's van de afgelopen jaren vooral een teamprestatie is, kan de invloed van de 65-jarige Newey natuurlijk niet onderschat worden. Het zal dan ook een interessante periode opleveren, waarbij Red Bull Racing het voor het eerst moet gaan doen zonder de ingevingen van de technicus. Toch leunt het Oostenrijkse team niet alleen op Newey, want Pierre Waché is als technisch directeur natuurlijk ook onder anderen verantwoordelijk voor de bolide.

Eigen ervaring met Newey

In 2006 sloot Doornbos aan bij Red Bull Racing als derde coureur. In die tijd werd er nog onbeperkt getest binnen de koningsklasse en bij het Oostenrijkse team was het Doornbos die daarvoor werd ingezet. "Een fantastische periode voor mij als ontwikkelingsrijder, in voorbereiding op mijn debuut als Grand Prix-racer. Adrian had een unieke aanpak, hij zocht voortdurend de grenzen op van wat mogelijk was binnen de sportreglementen, vaak met niet meer dan een schets op papier." Dat pakte overigens niet altijd even goed uit. Zo waren sommige ideeën goed, maar andere ideeën werkten niet. "Voor Adrian was het gewoon een vinkje bij wat hij de volgende keer niet moest doen. Voor mij betekende het een ritje naar de fysio en dan meteen terug in een nieuwe auto om een ander idee te testen dat misschien wel zou werken."

Vertrek bij Red Bull Racing

Newey vertrekt bij Red Bull Racing en Doornbos wijst naar het effect op Max Verstappen. "Wat Red Bull betreft, roept Adrian's vertrek te midden van interne onrust vragen op over de toekomst van het team en de rol van Max Verstappen, die het goed heeft gedaan in auto's ontworpen door Newey. Nu Max naar verluidt in gesprek is met Mercedes, zou het landschap van de Formule 1 wel eens ingrijpend kunnen veranderen." Of Newey terugkeert in de Formule 1, dat is nog maar de vraag. Tegelijkertijd zijn de berichten in de wandelgangen dat Ferrari op pole position staat om de ontwerper binnen te halen. "Nu hij weg is bij Red Bull, gaan er geruchten over zijn volgende stap, waarschijnlijk naar Ferrari, een droom die hij al jaren koestert. Als dit waar is, kan dit een roemrijk hoofdstuk toevoegen aan zijn toch al glansrijke carrière."