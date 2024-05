Adrian Newey vertrekt bij het team van Red Bull Racing en inmiddels is de geruchtenmolen rondom de topontwerper in volle gang. Teams als Aston Martin, Ferrari en Mercedes passeren de revue, maar volgens 'goede vriend en manager' Eddie Jordan bestaat er een hele andere mogelijkheid.

De kogel is dan eindelijk door de kerk: Newey trekt na een periode van maar liefst negentien jaar de deur bij Red Bull achter zich dicht. Lange tijd hing het vertrek van de legendarische ontwerper al in de lucht en de afgelopen dagen kwam alles rondom Newey in een stroomversnelling terecht. De 65-jarige Brit heeft uiteindelijk inderdaad gedaan wat de geruchten al enige dagen beweerden: zijn ontslag indienen bij het Oostenrijkse team. Volgens verschillende berichten voelde hij zich sinds eind vorig seizoen niet echt op zijn plek meer en dat is dit seizoen door alle interne strubbelingen bij het team alleen maar erger geworden.

Volgende stap?

De 65-jarige ontwerper zal over interesse in zijn diensten echter weinig te klagen hebben. Recent werd Newey nog op het vliegveld van Bologna nabij Maranello gespot en de Brit zelf heeft al meermaals aangegeven wellicht nog ooit voor Ferrari te willen werken. Ook het team van Aston Martin, waar Fernando Alonso de komende jaren nog actief is, droomt hardop van de diensten van Newey. Over een volgende stap heeft de man die negentien jaar voor Red Bull actief was nog niks gezegd. Over het algemeen lijkt men er vanuit te gaan dat hij in de koningsklasse actief blijkt, maar niks is zeker.

Pensioen aanstaande?

Zo blijkt ook uit woorden van Jordan, die als 'hele goede vriend en manager' van Newey naar verluidt een belangrijk succes speelde bij het verlaten van Red Bull de afgelopen week. De Ier lijkt in de Formula For Success-podcast juist te hinten naar een (voorlopig) pensioen van de engineer: "Vergeet niet dat hij bij Red Bull constant onder druk heeft gestaan. Iedereen zou het begrijpen als hij tijd voor zichzelf gaat nemen een een tijdje gaat rondcruisen", zo doelt hij op het jacht dat Newey even geleden kocht. "Ik denk dat dat veel waarschijnlijker is dan dat hij gaat kijken naar nieuwe baanmogelijkheden. De dingen zijn een beetje veranderd. Hij is ook een dagje ouder", zo besluit hij de duidelijke woorden.

