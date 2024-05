Voor veel oude Formule 1-fans klinken de V10- of V8-motoren nog steeds als muziek in de oren. Daar kwam in 2014 een eind aan met de introductie van de hybride-krachtbronnen. Toch overweegt de Formule 1 weer een terugkeer naar luidere power units en in gesprek met Autosport.com legt Formule 1-CEO Stefano Domenicali het plan uit.

De huidige krachtbronnen zijn vanaf 2014 een feit binnen de koningsklasse. Met de introductie van de hybride-motoren is er wel een hele efficiënte krachtbron in de sport gekomen, maar vooral in de eerste jaren was er toch flink wat geklaag van de fans over het geluid dat een stuk minder was, dan voorheen. Domenicali heeft wel eerder te kennen gegeven dat het ouderwetse geluid nu eenmaal bij de sport hoort en ook Max Verstappen erkende dat het gillende geluid van de power units altijd wel voor extra sfeer zorgde.

Artikel gaat verder onder video

Eerst 2026-reglement afronden

Aan de wens voor meer geluid kan wellicht worden voldaan. Zo onthult de CEO van de sport dat er wordt nagedacht over luidere krachtbronnen. Wel zal dit dan pas gelden voor de periode vanaf 2030, want het nieuwe motorreglement, dat in 2026 van kracht gaat, staat al vast. "Zodra de reglementen voor 2026 zijn vastgesteld, zullen we gaan nadenken over wat de volgende stappen zullen zijn, zoals de 2030-motor", zo opent de CEO.

Just Seb hitting the track in Nigel Mansell’s 1992 Williams 👌#BritishGP #F1 pic.twitter.com/Dutp13tcBW — Formula 1 (@F1) July 3, 2022

Duurzame brandstoffen

Sebastian Vettel liet in 2022 op Silverstone zien dat duurzame brandstoffen in combinatie met een oude motor kan werken. Met zo'n oplossing zou iedereen moeten kunnen leven. "Het is een persoonlijke overweging van mij, die ik nog niet met de teams heb gedeeld, ook al hebben we er wel met de FIA over gesproken, dat als duurzame brandstoffen werken, we zorgvuldig moeten evalueren of we doorgaan met hybride (technologie) of dat er betere oplossingen beschikbaar komen", aldus Domenicali.

Gerelateerd