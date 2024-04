Volgens Nico Rosberg behoort Max Verstappen inmiddels wel in het lijstje van de grote kampioenen van de Formule 1. Hoewel de Nederlander nog lang niet klaar is met zijn Formule 1-carrière vindt de kampioen van 2016 dat Verstappen zijn plekje in de top vijf beste coureurs aller tijden, allang heeft verdiend.

Bij een goede coureur hoort natuurlijk ook altijd een snelle wagen. Toch bestaan er in Groot-Brittannië wat twijfels over de huidige verhouding. Zo wordt er veel gewezen naar de rappe RB20, die iedereen wel even kampioen kan maken. Toch laat teamgenoot Sergio Pérez zien dat het uiterste uit een topwagen trappen, niet voor iedereen is weggelegd. Alexander Albon beschreef eerder dit seizoen de rijstijl van Verstappen en trok een mooie vergelijking. Hij vertelde dat je een computermuis even honderd keer gevoeliger moet zetten en dan kan niet iedereen ermee overweg.

Grand Prix van China

Verstappen wist in China wederom zijn klasse te laten zien en dat kon rekenen op de complimenten van adviseur Helmut Marko. De Nederlander miste alleen de pole position tijdens de Sprint Shootout en greep naast het puntje voor de snelste raceronde. Richting de slotfase van de Grand Prix van China richt Rosberg zich bij Sky Sports F1 tot de Britse Formule 1-fans. "Ik weet niet precies hoe jullie erover denken, dames en heren, maar ik denk dat hij nu wel tot de beste vijf coureurs aller tijden behoort", zo opent Rosberg. De vierde wereldtitel is in de ogen van Rosberg dan ook slechts een formaliteit. "Hij ligt nu al zó ver voor."

Nico Rosberg

Top vijf

De stem van Sky Sports F1, David Croft, had eerder in het seizoen van Anthony Davidson een soortgelijke mening gehoord en Rosberg bevestigt dat. "Dat klopt toch ook. Als we het over de vijf beste coureurs aller tijden hebben, dan kom je uit op [Juan Manuel] Fangio, [Lewis] Hamilton, Michael [Schumacher] en [Ayrton] Senna. Daar hoort Verstappen natuurlijk ook gewoon bij", aldus Rosberg.

