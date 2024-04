Max Verstappen won afgelopen zondag de F1 Grand Prix van China door Lando Norris voor te blijven en met dertien seconden voorsprong als eerste over de streep te komen. De internationale media konden niet om de dominantie van Verstappen heen.

Verstappen won zondag zijn vierde race van het seizoen, nadat hij op zaterdag al de sprintrace won en pole position voor de Grand Prix had veroverd. Ondanks twee safety cars en herstarts kwam de zege van Verstappen nooit echt in gevaar. Achter de Nederlander was er een strategisch schouwspel, met Norris die dankzij een eenstopper voor Sergio Pérez kon eindigen. Ferrari eindigde op P4 en P5 met Charles Leclerc en Carlos Sainz. De internationale media reageren op de zege van Verstappen en de race in Shanghai.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen wint Grand Prix van China na dubbele Safety Car, tweede plek voor Norris

La Gazzetta dello Sport

Te beginnen met La Gazzetta dello Sport, dat moest concluderen dat Verstappen domineerde en er wat afwisseling was op het podium. "Max Verstappen was onverslaanbaar tijdens de F1 Chinese GP, zo sterk dat het Chinese publiek op de tribunes aan het einde meer dan juichte om haar landgenoot Zhou Guanyu te begroeten, die als veertiende eindigde, maar de patriottische trots van zijn fans ontketende, blij dat ze een van hun eigen favorieten konden toejuichen terwijl hij vocht in de hoogste autosportklasse. De parade die de Sauber-coureur gaf aan de Chinese fans heeft de stemming op de tribunes enigszins doen opleven, die behoorlijk bekoeld was door het zoveelste robotachtige optreden van Verstappen. Toch was er wat variatie op het podium, met Lando Norris die een uitstekende tweede plaats behaalde voor de Red Bull van Sergio Pérez."

The Guardian

The Guardian zag dat de aandacht in China niet naar Verstappen ging, maar dat iemand anders alle lof kreeg. "De overwinning tijdens de Grand Prix van China ging met grote afstand naar Max Verstappen, maar de eer ging met een verrassing in Shanghai naar McLaren's Lando Norris. De debuutzege van de Britse coureur in de Formule 1 blijft ongrijpbaar, maar in China liet hij nog maar eens zien dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de vlag definitief valt voor dit uitzonderlijke talent, die zo onverwacht tweede werd dat zijn team er ondersteboven van was."

OOK INTERESSANT: Verstappen slaat alarm over kalender 2024: "Te zwaar en stressvol"

Bild

Bild constateerde dat Verstappen zowel tijdens de race als in het kampioenschap dominant is en niemand hem momenteel kan uitdagen. "Max Verstappen won de Grand Prix van China. De wereldkampioen van Red Bull reed naar een onbetwiste start-finish overwinning in Shanghai en domineerde - opnieuw - de actie op het circuit naar believen. McLaren's Lando Norris eindigde als tweede voor Verstappen's teamgenoot Sergio Pérez, maar niemand kon een bedreiging vormen voor de Nederlander in China. Net zo min in het kampioenschap. Met zijn vierde overwinning van het seizoen in de vijfde race vergrootte hij zijn voorsprong op Pérez naar 25 punten.

Sky Sports F1

Tot slot Sky Sports F1, dat zag dat de twee safety cars ervoor zorgden dat Red Bull geen eerste en tweede werd. "Max Verstappen overwon twee safety car-onderbrekingen om zijn eerste Grand Prix van China op zijn naam te schrijven, voor Lando Norris. Verstappen leek op de overwinning af te stevenen tot twee safety cars halverwege de race zijn voorsprong verkleinden, maar hij bouwde rustig een voorsprong van dertien seconden op om zijn vierde overwinning in vijf races dit seizoen te behalen. De safety cars, veroorzaakt door een motorstoring in de Sauber van Valtteri Bottas en een crash bij de herstart, hielpen McLaren's Norris aan een één-stopstrategie die hem in staat stelde om Sergio Pérez voorbij te steken en Red Bull een één-tweetje te ontzeggen."

Gerelateerd