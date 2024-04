Max Verstappen schreef op dominante wijze de F1 Grand Prix van China op zijn naam. Dankzij een ruime voorsprong kon de coureur van Red Bull Racing ook nog even een mooie stunt uithalen in de laatste ronde.

Verstappen maakte een prima weekend mee op het Shanghai International Circuit, waar de koningsklasse van de autosport voor het eerst sinds 2019 reed. Hij moest tijdens de regenachtige sprintkwalificatie genoegen nemen met P4, maar maakte het in de Sprint goed door Lando Norris, Lewis Hamilton en Fernando Alonso voorbij te steken en met 13 seconden voorsprong te winnen. Vervolgens pakte de Nederlander nog de pole position en wist hij ook de Grand Prix van zondag met zo'n voorsprong te winnen, ondanks Safety Car-periodes in de tweede helft van de wedstrijd. Hij heeft nu een voorsprong van 25 punten op ploegmaat Sergio Pérez en 34 punten op de Ferrari van Charles Leclerc.

Beetje lol hebben mag

Viaplay vroeg na afloop van de race of hij nou echt aan het powersliden was om het feestje al te vieren. "Ja, ik zei nog tegen GP: 'GP, kijk even op de onboard'," lachte Verstappen die via de radio aan zijn engineer Gianpiero Lambiase zijn drift alvast had aangekondigd. "Nou ja, een Formule 1-auto is natuurlijk niet gemaakt om mee te driften. Kijk, als het nou een rallyauto was geweest, dan kan je hem helemaal dwarsgooien, maar dat is met een Formule 1-auto natuurlijk wat lastiger. We lagen echter natuurlijk heel ver voor. Een beetje lol hebben mag."

